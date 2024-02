Essen. Ein 26-Jähriger wurde schwer verletzt am Essener Hauptbahnhof aufgefunden. Bundespolizei zur Tat: Er konnte sich an nichts erinnern

Bundespolizisten und Rettungskräfte haben sich am Donnerstagabendabend (22. Februar) im Essener Hauptbahnhof um einen schwer verletzten Mann (26 Jahre) gekümmert. Die Verletzungen seien so stark gewesen, dass das Opfer unter Gedächtnisverlust gelitten habe.

Wie Bundespolizei mitteilt, sei die Wache im Hauptbahnhof gegen 21 Uhr von zwei Sicherheitsmitarbeitern über den Verletzten informiert worden. Rettungskräfte sollen den 26-Jährigen zuvor medizinisch versorgt und dabei festgestellt haben, dass er möglicherweise das Opfer einer Straftat geworden war. Beim Eintreffen der Polizisten befand sich der 26-Jährige bereits im Rettungswagen. Die Sanitäter gaben an, dass der Mann zuvor im U-Bahnbereich aufgefunden worden war. Wegen des Gedächtnisverlustes habe er weder Angaben zum Tatort noch zum Tathergang machen können.

Blutverschmiertes Gesicht, blutige Fingerknöchel, Beule am Kopf und starke Schmerzen

In der Mitteilung der Bundespolizei heißt es: „Der Verletzte hatte ein blutverschmiertes Gesicht, blutige Fingerknöchel und ein geschwollenes Hämatom am Kopf. Zudem klagte er über starke Schmerzen.“ Der junge Mann aus Bornheim habe berichtet, dass er einen Kumpel zum Zug nach Krefeld gebracht habe, der von Gleis 10 abfährt. Ferner gab er noch an, dass sein Handy abhanden gekommen sei. Danach fehle dem 26-Jährigen jegliche Erinnerung.

Mit den Aussagen der Rettungskräfte habe sich der Verdacht erhärtet, dass jemand mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf des Mannes eingeschlagen habe. Diese Verletzungen könnten zu dem Gedächtnisverlust geführt haben. Der 26-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Bundespolizisten sicherten die Videoaufnahmen des Essener Hauptbahnhofs und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt ein.

