Essen. Ein Auto entzog sich am späten Donnerstagabend einer Kontrolle und raste durch Essen. Dann fand sich der Wagen - der Fahrersitz war leer.

Eine Polizeikontrolle in der Essener Innenstadt hat am späten Donnerstagabend zu einer Verfolgungsfahrt geführt. Zeitweise verlor die Polizei den Sichtkontakt zu dem schwarzen SUV. Bis sich der Wagen schließlich in der Nähe der Ruhrallee fand, abgestellt in einer Parkbucht. Der Fahrersitz war leer, aber auf dem Beifahrersitz saß jemand, teilte ein Sprecher der Polizei Essen am Freitagmorgen auf Anfrage mit.

Demnach war gegen 22.30 Uhr einer Polizeistreife ein Wagen vom Typ Jeep Compass mit Mülheimer Kennzeichen aufgefallen, weil er unter anderem zu schnell gefahren war. Auf der Leipziger Straße gaben die Polizisten Anhaltesignal - doch der Jeep raste plötzlich los.

Verfolgungsfahrt in Essen: Jeep parkte am Straßenrand, Fahrersitz war leer

Über die A40 in Richtung Dortmund und dann die Steeler Straße verfolgte die Polizei den Wagen, bis der Sichtkontakt abriss. An der Straße Obere Fuhr im Stadtteil Bergerhausen fand schließlich eine andere Streifenwagenbesatzung den Jeep. Er Wagen parkte am Straßenrand. Lesen Sie auch:Mehrere Autos schrottreif nach Verfolgungsfahrt in Essen

In dem Wagen wurde eine 24-jährige Frau angetroffen, wie sich zeigte, die Fahrzeughalterin. Sie saß auf dem Beifahrersitz. Wer den Wagen gelenkt hatte, ist offen, sagt die Polizei. Der Verdacht richtet sich auch gegen einen 27-jährigen Essener, der wenig später in der Nähe auf dem Guts-Muths-Weg zu Fuß angetroffen worden sei, berichtete der Polizeisprecher. Möglicherweise hatte er den Jeep gelenkt und war dann davon gelaufen, sagt die Polizei.

Polizei ermittelt auch wegen unerlaubten Straßenrennens

Zwischen Start und Ende der Verfolgungsfahrt liegen ungefähr acht Kilometer. Auf dem Weg habe der Jeep mehrere rote Ampeln missachtet und sei teilweise deutlich zu schnell gefahren, berichtete der Polizeisprecher. Details gab es am Freitag noch nicht.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen mehrerer möglicher Straftatbestände, darunter auch wegen mutmaßlichen verbotenen Straßenrennens. Dazu zähle nicht nur, dass der Jeep der Polizei davongerast war. Möglich sei laut Polizei, dass sich der Jeep bereits vor der Polizeikontrolle ein Rennen mit einem anderen Fahrzeug geliefert habe. Sollte der 27-Jährige den Jeep gesteuert haben, käme noch Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu, sagte der Polizeisprecher.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats laufen, teilte die Polizei mit. Das Auto wurde von der Polizei sichergestellt.

In der Nacht zu Donnerstag gab es ebenfalls eine Verfolgungsfahrt. Ein 17-Jähriger am Steuer eines VW Golfs flüchtete vor der Polizei.

(dae)