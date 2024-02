Essen. Nach langer Krankheit ist der Betreiber des beliebten Lokals im Südviertel gestorben. Noch im Sommer feierte „der Holländer“ Jubiläum.

Eine der beliebtesten Kneipen im Essener Südviertel, das „de Prins“, trauert um seinen Chef. Sven Dülfer starb in dieser Woche an den Folgen einer schweren Lungenkrankheit. Am Donnerstag gab das „de Prins“-Team im Netzwerk „Facebook“ bekannt, „dass Sven letzte Nacht von uns gegangen ist. Auch wenn es ihm in den letzten Monaten nicht so gut ging, kam sein Ableben überraschend.“