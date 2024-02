Essen. Nach langer Krankheit ist der Betreiber des beliebten Lokals im Südviertel gestorben. Noch im Sommer feierte „der Holländer“ Jubiläum.

Eine der beliebtesten Kneipen im Essener Südviertel, das „de Prins“, trauert um seinen Chef. Sven Dülfer starb in dieser Woche an den Folgen einer schweren Lungenkrankheit. Am Donnerstag gab das „de Prins“-Team im Netzwerk „Facebook“ bekannt, „dass Sven letzte Nacht von uns gegangen ist. Auch wenn es ihm in den letzten Monaten nicht so gut ging, kam sein Ableben überraschend.“

Das „de Prins“ kann man mit Fug und Recht eine Essener Kneipeinstitution nennen. Das schrill eingerichtete Lokal am Isenbergplatz feierte im vergangenen Jahr sein 30. Jubiläum und zählt nicht nur unter Studenten zu den beliebtesten Ausgeh-Adressen im Stadtgebiet. Dülfer hatte „den Holländer“, so wie die Kneipe landläufig nur genannt wurde, gegründet, „weil ich eine Kneipe machen wollte, in der sich alle wohlfühlen.“ Das erzählte Dülfer unserer Redaktion noch im Sommer 2023. Da litt Dülfer im Alter von 67 Jahren schon längere Zeit an der Lungenkrankheit COPD.

Das „de Prins“ bleibt jetzt einige Tage geschlossen

Die Reaktionen im Netz sind von tiefer Trauer und Mitgefühl geprägt; vor allem Stammgäste äußern sich betroffen: „Ich lebe zwar nicht mehr im Viertel, und wir haben uns schon ein paar Jahre nicht gesehen, aber sein Humor und seine Haltung waren immer präsent“, schreibt ein Nutzer. Weitere Kommentare: „Wir werden dich schmerzlich vermissen, du warst ein Supertyp“; „Was für eine furchtbare Nachricht, ich bin geschockt.“

Das „de Prins“ ist so beliebt wegen mehrerer Alleinstellungsmerkmale: Nicht nur, dass Dülfer von Anfang an auf ein niederländisches Konzept setzte mit Fritten, Frikandeln und „Grolsch“-Bier aus der Flasche. Nicht nur, dass die markante Inneneinrichtung ohne Beispiel ist. Im März 2009 wurde „der Holländer“ bei einem Brand vollständig zerstört und in liebevoller Kleinarbeit bis zur Wiedereröffnung wieder aufgebaut. Nein, Dülfer schaffte tatsächlich, wovon er immer geträumt hatte: Einen Laden zu betreiben, in dem „sich alle wohl fühlen“.

Im „de Prins“ gab es genau drei Hausverbote in 30 Jahren

Das Team des „de Prins“, rund ein Dutzend Mitarbeiter, werden „den Holländer“ für einige Tage geschlossen lassen, kündigen sie auf „Facebook“ an. Über die weitere Zukunft der Kneipe ist öffentlich noch nichts bekannt. Dülfer, der zum 30. Geburtstag seines Betriebes nicht ohne Stolz berichtete, dass es in drei Jahrzehnten gerade mal drei Hausverbote gegeben habe, erzählte uns im Sommer noch halb im Scherz: „Ich arbeite hier so lange, bis man mich waagerecht hinaustragen muss.“

Wie schreibt ein Nutzer so passend auf „Facebook“, offenbar ein Mitarbeiter? „Bye Bye Boss, bin fest überzeugt, dass es dort auch Grolsch geben wird.“

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]