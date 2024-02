Essen. Lesen Sie hier inspirierende Geschichten aus Essen, wie die von Melanie Weindl, die mit 20 in einem Essener Club in einem Käfig tanzte.

Der Club Mudia Art: Früher tanzten hier Frauen in einem Käfig

Das Mudia Art gehörte vor 20 Jahren zu den exklusivsten Clubs in Essen. Die Tanzeinlagen in den Käfigen im Mudia Art waren legendär:

Foto: Weindl © Weindl

Das ist Melanie Weindl. Sie war eine der Tänzerinnen im Club, der zwischen 1994 und 2006 über die Stadtgrenzen hinaus berühmt war. Heute ist sie 47 und Künstlerin, mit dem Club finanzierte sie sich damals ihr Studium.

Lesen Sie hier ihre Geschichte:Sexy im Käfig - So lebt ehemalige Mudia-Art-Tänzerin heute

Frau Rex feiert 90. Geburtstag

Das ist Lieselotte Rex. 86 Jahre lang wohnte Frau Rex in ihrem Stoppenberger Elternhaus, dann zog sie ins Diakoniezentrum Kray.

Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Socrates Tassos

Hier lebt sie nun mit ihrem Lebensgefährten Willi. Ihr Mann Werner starb 1998. 2005 traf sie dann zufällig Willi wieder, der seinerzeit wiederum ein Kegelbruder ihres Mannes war. Die beiden verliebten sich und auch die Familie konnte sich mit dem neuen Mann an der Seite ihrer Mutter anfreunden.

„Wie nach Hause kommen“

Rapper Mike Rohleder von den 257ers ist fast sein ganzes Leben lang RWE-Fan. Er sagt: „Ich kenne auf der West fast jeden.“ Ein Gespräch im Stadion.

Socrates Tassos / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Socrates Tassos

Mike Rohleder ist Fan von Rot-Weiss Essen, seit er ein Kind ist. Am Wochenende trifft man den 37-Jährigen, Teil des Essener Hip-Hop-Duos 257ers, auf der Westtribüne.

Dem RWE-Torwart Jakob Golz widmete er sogar einen eigenen Song: „Ich und mein Golz“ inklusive Video im Stadion entstand als umgedichtete Version von „Ich und mein Holz“ – Wettschulden, er hatte zuvor im Elfmeterduell verloren. Unsere Kollegin Katrin Böcker hat den Rapper an der Hafenstraße getroffen, an „seinem“ Platz in der Kurve.

„Das war mein zweiter Geburtstag“

Es war erst vor wenigen Tagen, als Baggerfahrer Heiko Heßling bei der Arbeit auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg stieß. Vermutlich erinnern Sie sich auch noch oder standen in einem der langen Staus an diesem Abend. Falls nicht, können Sie hier unsere Chronologie zur Bombenentschärfung noch einmal nachlesen, wenn Sie mögen.

Foto: WAZ © WAZ

Nun aber zurück zu Baggerfahrer Heiko Heßling, den Sie hier sehen und der eben diese Bombe entdeckte. „Ich habe schon beim Schachten gemerkt, dass ich mit der Schaufel nicht auf einen Betonstein gestoßen war“, erzählt er. Erst am Vortag feierte der Hattinger seinen 45. Geburtstag und dann kam gleich danach der zweite.

Das sind die neuen Eis-Trends in Essener Eisdielen

So richtiges Eis-Wetter ist zwar noch nicht, aber man kann sich doch schon einmal hineindenken in so einen schönen warmen Sommertag, die Vögel zwitschern, vielleicht weht eine leichte Brise. Und dazu dann ein leckeres Eis ganz ohne Zucker? Oder eine Kugel Ingwer? Vegane Eissorten liegen im Trend oder das Spaghetti-Eis? Ach nein, das gibt es schon länger, aber lecker ist es trotzdem. Guten! Was noch im Trend liegt, lesen Sie hier.

Foto: Jens Kalaene/dpa © dpa | Jens Kalaene

Die berührendsten Geschichten aus der vergangenen Woche, finden Sie hier.

