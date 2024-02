Essen. Essen zählte im vergangenen Jahr 919.399 Gäste - das ist ein sattes Plus von 9,1 Prozent. Knapp 200.000 Gäste kamen aus dem Ausland

Da kommt Freude auf bei der Essen Marketing Gesellschaft (EMG): Im vergangenen Jahr sind in Essen 1,76 Millionen Übernachtungen registriert worden - so viele wie nie zuvor. Das von IT.NRW veröffentlichte statistische Zahlenwerk belegt diesen Übernachtungsrekord.

Auch in anderen Kategorien gehe es aufwärts: So seien im abgelaufenen Kalenderjahr 919.399 Gäste nach Essen gekommen, um zu übernachten. Das seien 9,1 Prozent mehr gewesen als im Rekordjahr 2019 vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Mehr als ein Fünftel davon, knapp 200.000 Gäste, seien aus dem Ausland gekommen. Das bedeute einen enormen Zuwachs von 16,2 Prozent.

EMG-Chef peilt die Eine-Million-Marke schon für dieses Jahr an

„Wir steuern auf eine Million Gäste pro Jahr zu und können es kaum erwarten, diese Marke vielleicht schon in diesem Jahr zu erreichen“, frohlockt EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff. Hinzu komme: Die Gäste blieben immer länger in der Stadt, daher die 1,76 Millionen Übernachtungen. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 bedeute dies ein „sattes Plus von 15,2 Prozent“.

Ganz anders die Entwicklung in der NRW-Touristen-Hochburg Köln: Die Rhein-Metropole habe bei der Zahl der Übernachtungen ein Minus von gut fünf Prozent verbucht. Röhrhoff hat eine Erklärung für den Aufschwung in Essen: „Die guten Zahlen resultieren natürlich aus vielen Messen, Kongressen und Events, die nachgeholt wurden, aber auch der Freizeittourismus in Essen nimmt deutlich zu.

Der EMG-Geschäftsführer weist darauf hin, dass die für Essen relevanten internationalen Konzerne deutlich weniger Geschäftsreisen auslösten und Essen trotzdem zulege. Mit über 232.000 Übernachtungen mehr als 2019 liege Essen in Nordrhein-Westfalen damit klar auf Platz zwei hinter Münster. „Unser kontinuierliches Werben für Essen trägt Früchte. Die Gäste bringen Geld in die Stadt und schaffen Arbeitsplätze. Aber vor allem werden sie zu Image-Botschaftern für unsere schöne Stadt, die immer noch unterschätzt wird.“

