Essen-Südviertel. Zur Eröffnung eines neuen Lokals in Essen gab es ein besonderes Angebot. Manch einer wartete dafür 50 Minuten vor dem Laden.

Die Schlange an der Moltkestraße ist fast 100 Meter lang. Hier, in den ehemaligen Räumlichkeiten von „Pommes Pervers“, eröffnet am Donnerstag (22. Februar) eine neue Filiale der Kette „Sandwich Kings“. Zum Start lockt das Franchise-Unternehmen mit einem Angebot: Am ersten Tag gibt es Sandwiches für einen Cent. Dass sich diese frohe Kunde weit verbreitet hat, ist unschwer zu erkennen.

13.50 Uhr, in zehn Minuten sollen sich die Pforten öffnen. Merdan wartet seit 50 Minuten. Er ist extra aus der Nähe von Köln angereist, um eines der Ein-Cent-Sandwiches zu ergattern. Von der Aktion hat er über Instagram erfahren. „Ein Influencer hat dafür Werbung gemacht“, berichtet der 22-Jährige. Mohammad (17) hat das Glück, dass seine Freunde schon einen Platz ganz vorne in der Schlange gesichert haben. Er kommt er auf eine glückliche Wartezeit von fünf Minuten. „Der Laden sieht ansprechend aus – und ist halt günstig“, so sein Urteil.

„Sandwich Kings“ in Essen: Vegetarische Varianten und Sorten mit Fleisch

Zum Angebot von „Sandwich Kings“ gehören zum Beispiel belegte Brote mit Hähnchenbrust, Sucuk, Dönerfleisch sowie Tomate und Mozzarella. Man kann sich auch ein Sandwich selbst zusammenstellen und den Belag sowie die Soße auswählen. Neben dem neuen Standort in Essen gibt es Läden in Bochum, Hattingen, Witten und Gelsenkirchen.

Die Schlange vor der „Sandwich Kings“-Filiale war etwa 100 Meter lang. © FUNKE Foto Services | Dirk A. Friedrich

Marcus Günther steht seit 45 Minuten in der Schlange. „Ich bin heute Morgen hier vorbeigefahren und habe das Schild zufällig gesehen. Für einen Cent kann man nichts falsch machen“, findet er. Das sehen Kim (33) und Julien (29) genauso. Sie warten seit 20 Minuten und haben über den Instagram-Account Pottlust von der Neueröffnung erfahren „Wir haben heute beide Zeit und dachten: Warum nicht?“, sagt Kim.

Imbiss-Eröffnung in Essen: Vor der Tür bildet sich ein Pulk

Um 14 Uhr ist es soweit. Die Türen öffnen sich, Mitarbeiter filmen die Wartenden für Social Media, eine Konfetti-Kanone knallt und die Schnipsel regnen auf den Boden. Bevor die Sandwiches für einen Cent verkauft werden können, muss das Team allerdings erst einmal für Ordnung sorgen. Die Schlange ist zumindest am vorderen Ende passé, vor dem Eingang hat sich ein riesiger Pulk gebildet. Jeder will zuerst in den Laden.

Emre Özkan (32) betreibt die neue „Sandwich Kings“-Filiale als Franchisenehmer zusammen mit einem Geschäftspartner. Die beiden sind eigentlich in einer anderen Branche tätig, verkaufen Maschinen und Gartengeräte. Das Konzept von „Sandwich Kings“ habe sie aber so überzeugt, dass sie sich entschieden hätten, sich damit ein zweites Standbein aufzubauen, erklärt der Bochumer.

Viele junge Gäste bei Eröffnung von „Sandwich Kings“ in Essen

Drei Wochen habe es gedauert, den Imbiss umzugestalten, so Özkan. Der Aufbau des Ladens unterscheidet sich nicht groß von „Pommes Pervers“-Zeiten. Statt dem knalligen Orange dominiert aber nun Blau, an die Wand ist eine Illustration von Sandwiches gemalt. Auf den etwa 40 Quadratmetern sei Platz für 23 bis 24 Gäste, sagt Özkan. Grundsätzlich sei das Geschäft aber auf den „To go“-Verkauf ausgerichtet. In etwa zwei Wochen kann man sich die Sandwiches auch liefern lassen, per Anruf, über die „Sandwich Kings“-Website oder über Lieferando.

„Es sieht ganz gut aus“, resümiert Özkan rund eine halbe Stunde nach der Eröffnung. Man habe natürlich immer Angst, dass am Ende keiner komme. Unter dem mehrheitlich sehr jungen Publikum habe sich die Nachricht aber schnell über soziale Medien wie Tiktok verbreitet. Fazit des 32-Jährigen: „Ich bin froh, wenn alle Sandwiches weg sind und jeder einmal probieren konnte.“

„Sandwich Kings“ an der Moltkestraße 1 ist täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

