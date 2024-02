Essen-Kettwig. 2025 besteht der Skulpturenpark in Kettwig 40 Jahre. Ein besonderes Objekt hat bereits dieses Jahr Jubiläum. Das ist seine Geschichte.

Im kommenden Jahr steht ein runder Geburtstag an: Der Skulpturenpark in Kettwig wird 40 Jahre alt. Die öffentliche Sammlung mit Objekten in der Altstadt und am Ruhrufer hat sich in diesen vier Jahrzehnten zu einer echten Touristenattraktion gemausert. Der Skulpturenpark, der genau genommen ein Weg ist, genießt über die Stadtgrenzen hinaus ein Renommee.