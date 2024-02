Essen. Es sind vor allem die Hilfsorganisationen, die die „Solidaritäts-Partnerschaft“ mit Riwne am Leben erhalten: „Wir brauchen Geduld!“

Wenn die Frau in ihrer knallroten Jacke eingemummelt am Blumen-Stand steht, draußen vor der Stadt, an der Enerhetykiv Straße, dann macht sie dort wohl das Geschäft ihres betagten Lebens, nur leider: Es ist ein Geschäft mit dem Tod. Denn auf der anderen Straßenseite liegt der „neue Friedhof“ von Riwne. Hunderte blau-gelber Flaggen flattern hier im Wind und signalisieren, dass das große Sterben auf den Schlachtfeldern weit im Osten auch bis in den sonst weitestgehend sicheren Westen der Ukraine reicht.