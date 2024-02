Essen. Ein Jugendlicher ohne Führerschein hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Unklar ist, wie er an das Auto gekommen ist.

Ein 17-jähriger am Steuer eines VW Golf ist in Essen vor der Polizei geflüchtet. Der Jugendliche beschädigte ein geparktes Fahrzeug und konnte nach kurzer Verfolgung festgenommen werden.

Wie die Behörde berichtete, hatte ein Beamter den Fahrer in der Nacht zum Donnerstag gegen 0.40 Uhr auf der Gildehofstraße zum Anhalten aufgefordert. Der Jugendliche gab jedoch Gas, bog von der Helbingstraße in die Steinstraße ab und setzte die Flucht durch das Südviertel fort. Auf der Krawehlstraße stoppte der junge Mann sein Fahrzeug und rannte zu Fuß davon. Ein Polizeikommissar holte ihn jedoch ein und überwältigte ihn.

Polizei Essen findet Hinweise auf Drogenkonsum

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Golffahrer erst 17 Jahre alt ist und keinen Führerschein besitzt. Außerdem fanden die Beamten in der Tasche des Esseners mit syrischer und deutscher Staatsangehörigkeit ein Tütchen mit Cannabis. Da Hinweise auf einen Drogenkonsum vorlagen, brachten die Polizisten den jungen Mann zu einer Polizeiwache, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Im Anschluss musste die Mutter den Essener von der Polizeiwache abholen.

Da die Beamten an dem Fluchtfahrzeug einen frischen Unfallschaden bemerkten, suchten sie die Fahrstrecke ab. An der Steinstraße fanden sie einen geparkten VW Golf, dessen Außenspiegel offensichtlich auf der Flucht beschädigt worden war. Der Fluchtwagen und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, auch um herauszufinden, wie der 17-Jährige an das Auto gekommen ist.

