Essen. Bei vielen schwindet die Zuversicht, zurück in die Heimat zu können. Die Stadt reagiert – und setzt auf Integration auch in Jobs.

Als der kleine Yehor auf die Welt kam, heulten draußen vor der Tür die Sirenen. Es war der 25. Februar 2022, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine gerade mal einen Tag alt, und kaum war die Nabelschnur zu Mama Zoja durchtrennt, war der kleine Mann zum ersten Mal auf der Flucht – wenn auch einstweilen nur vom Kreißsaal des Krankenhauses in den hauseigenen Luftschutzkeller. Sechs Tage später dann ging es tatsächlich auf große Fahrt: von Fastiw, einer mittelgroßen Stadt, eineinhalb Autostunden südwestlich von Kiew, nach Essen, wo er am 5. März eine neue Heimat fand. Der Vater blieb als Freiwilliger in der Armee zurück.