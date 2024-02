Essen. Das Projekt „Tauschbar“ beschäftigt junge Erwachsene im Bundesfreiwilligendienst. In einer ehemaligen Wohnung werden Kinder betreut.

In Katernberg gibt es seit knapp zwei Jahren eine Wohnung, die in einen Kindertreff umgewandelt wurde: Täglich werden dort Schulkinder zwischen sechs und 13 Jahren vom Nachmittag an betreut. Ihnen wird bei den Hausaufgaben geholfen, und sie können spielen und sich austoben. „Tauschbar“ heißt das Projekt, das es in mehreren Ruhrgebiets-Städten gibt - denn betreut werden die Kinder von jungen Erwachsenen, die „Bildung gegen Wohnen“ tauschen, so lautet das Motto des Projekts: Sie absolvieren ein Jahr lang einen Bundesfreiwilligendienst in der „Tauschbar“ und können dafür mietfrei in einer Wohngemeinschaft wenige Meter entfernt wohnen.

„Zurzeit betreuen wir regelmäßig etwas mehr als 50 Kinder, die aus der direkten Nachbarschaft kommen“, berichtet Projekt-Leiterin Sabrina Podschies. „Wir sind mit dem Verlauf der ersten beiden Jahre sehr zufrieden.“ Für die Eltern ist die Betreuung am Nachmittag kostenlos.

Gespielt werden soll auch: der Aufenthaltsraum in der Lernwohnung. © FUNKE Foto Services | Kerstin Kokoska

Die drei „Bufdis“ (Bundesfreiwilligendienstleistende), die zurzeit in der „Tauschbar“ täglich die Kinder betreuen, hatten im August ihren Dienst gestartet. „Ich bin erstaunt, wie wenig manche Kinder zu Hause gefördert werden, und ich habe hier erlebt, dass die Spaltung in Essen zwischen Nord und Süd absolut real ist“, berichtet Kimberly Tietz (19) aus Rüttenscheid. Im letzten Frühjahr machte sie ihr Abi und spielte mit dem Gedanken, Grundschullehrerin zu werden - deshalb entschied sie sich für das freiwillige Jahr in Katernberg.

„Tauschbar“ in Katernberg: Merle ist extra aus Ostwestfalen nach Essen gezogen

„Ich wollte etwas in der Richtung sozialer Arbeit ausprobieren, deshalb bin ich hergekommen“, erzählt Merle Leifer (18), die aus einer ländlichen Gegend in Ostwestfalen nach Essen-Katernberg gezogen ist. „Mich beeindruckt, wie intensiv die Arbeit mit Kindern ist und wie fordernd es ist, allen gerecht werden zu wollen.“

„Unser Projekt hilft jungen Erwachsenen auch, von zu Hause auszuziehen und an einem anderen Ort neue Erfahrungen zu machen“, sagt Projektleiterin Sabrina Podschies. „Wir helfen den Bufdis auch bei allen Ämtergängen und den behördlichen Angelegenheiten, die so ein Auszug von zu Hause mit sich bringt.“

„Tauschbar“ in Essen: Florian entschied sich recht kurzfristig

Der dritte „Bufdi“, der noch bis Sommer in Katernberg seinen Dienst leistet und auch dort wohnt, ist Florian Allefeld (19). „Ich wusste nach dem Abi erst mal gar nicht, was ich machen will und habe mich recht kurzfristig entschieden. Meine Cousinen arbeiten alle als Lehrerinnen, da habe ich überlegt, ob das auch etwas für mich sein könnte.“ Die „Tauschbar“ war für ihn eine gute Gelegenheit, aus der Kleinstadt Breckerfeld ins Ruhrgebiet zu ziehen. „So eine Arbeit lässt einen persönlich reifen“, findet Florian. „Man wird sich sehr bewusst darüber, woher man selbst kommt.“

Wenn die Kinder aus den umliegenden Schulen kommen, erhalten sie in der „Tauschbar“ zunächst einen Snack aus der Küche. Später wird gelernt oder gespielt. Dabei wird so oft wie möglich versucht, die Kinder nach draußen in die Natur zu bekommen. Der sogenannte „Tauschgarten“ auf der benachbarten Bonnekamphöhe bietet dazu Beete, Gewächshäuser und freie Grünflächen an.

Alle „Bufdis“ sind sich einig: Es ist eine spannende und herausfordernde Zeit

Das Projekt beschreiben die als Bildungspaten arbeitenden „Bufdis“ als sehr vielschichtig. Dabei variieren die Aufgaben zwischen Lernförderung und Freizeitbetreuung. Die jungen Erwachsenen blicken auf eine spannende, aber auch herausfordernde Zeit zurück: „Ich bin nicht mehr sicher, ob ich einen Beruf im Sozialen ergreifen möchte, denn die Arbeit ist zwar sehr sinnvoll, kann aber auch belastend sein“, hat Merle Leifer festgestellt. Deshalb will sie jetzt in ihrer Berufsorientierung umschwenken und fängt im Herbst eine Ausbildung im Bereich Botanik an. „Trotzdem möchte ich weiter ehrenamtlich in der Lernförderung aktiv sein“, kündigt sie an.

Das Projekt „Tauschbar“ sucht bereits neue Bildungspaten, die im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes ab August in Katernberg leben und arbeiten wollen. Die Wohngemeinschaft für die „Bufdis“ ist nur fünf Gehminuten vom Arbeitsort entfernt. Ansonsten gelten die normalen Bedingungen beim Bundesfreiwilligendienst. Alle Infos zur Bewerbung stehen auf der Internet-Seite des Projekts.

