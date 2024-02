Essen. Das Grend in Essen-Steele serviert den Dreierpack: Am Samstag, 2. März, gehört die Bühne spannenden deutschen Indiebands.

„Zerstörung und Wahrhaftigkeit“ heißt das Album von Voodoo Beach, „Dein Ruin“ ein Stück von Kratzen, und I Am The Fly treten nur mit Masken auf. So viel ist klar: Leichte Kost wird hier nicht serviert, wenn am Samstag, 2. März, das Grend in Steele zum gepflegten Schrammeln bittet.