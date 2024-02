Essen-Frohnhausen. Die künftige Betreiberin Selda Oral hat vorher ein Café in Borbeck geführt. Sie will eine große Auswahl an Kuchen und Torten bieten.

Das Café Schneider am Germaniaplatz in Borbeck ist seit dem 23. Dezember 2023 geschlossen. Die Betreiberin Selda Oral hat „aus Gründen der Wirtschaftlichkeit“ den Betrieb dort eingestellt. Ihrer Torten-Leidenschaft will sie küftig in Frohnhausen nachgehen, wo sie das Café Mohrholz an der Berliner Straße 130 übernimmt.