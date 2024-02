Essen. Ein Autofahrer wurde am Mittwochabend bei einem Unfall leicht verletzt. Zeugen bestätigen laut Polizei, er sei nicht besonders schnell gefahren.

Bei einem Unfall ist am Mittwochabend ein 33-jähriger Autofahrer im Essener Südviertel leicht verletzt worden. Der Essener war mit seinem Auto gegen einen Bordstein geprallt. Durch die Wucht schleuderte der Wagen in die Höhe und blieb auf der Fahrerseite liegen.

„Mehrere Zeugen haben bestätigt, dass der Fahrer wohl nicht besonders schnell gefahren war“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Um 18.22 Uhr waren Feuerwehr und Polizei zur Goethestraße gerufen worden. Als sie am Unfallort eintrafen, lag der Skoda Octavia am Rand der Fahrbahn. Der Fahrer saß noch auf dem Fahrersitz. Eingeklemmt, wie ursprünglich befürchtet, sei er jedoch nicht gewesen. Die Feuerwehr holte ihn dennoch nicht sofort aus dem Wagen, sondern ließ ihn erstmal durch den Rettungsdienst ärztlich begutachten, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Schmücker am Donnerstagmorgen. Auch interessant:Auto kracht in Essener Haltestelle: Ursache ist ermittelt

Feuerwehr: Bei dem Unfall „passten alle physikalischen Faktoren“

Laut Schmücker „passten bei dem Unfall alle physikalischen Faktoren“: Den ersten Erkenntnissen nach war der Skoda gegen den Bordstein gefahren, eines der Räder hatte durch die Wucht der Geschwindigkeit kurz den Kontakt zum Boden verloren. Wohl aus dem Schreck heraus hatte der Fahrer versucht den Wagen wieder auf Kurs zu bringen und dabei das Lenkrad herumgerissen - doch der Skoda ließ sich nicht mehr auf den Rädern halten. Die Geschwindigkeit müsse für solch einen Effekt nicht zwingend besonders hoch sein, meinte Schmücker.

Die Feuerwehr sicherte den Wagen, damit er nicht umkippt und befreite nach der Erstversorgung den Fahrer aus dem Wagen. Der 33-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei lief auch etwas Öl aus dem Skoda aus, wohl weil er gegen einen größeren Stein am Bordstein geprallt war. Das hinzugerufene Abschleppunternehmen habe die Ölreste auf der Straße mit Bindemittel bestreut, sagte der Polizeisprecher.

Zum Unfallgeschehen gab es bei der Polizei am Donnerstagmorgen eine erste Einschätzung. Der Autofahrer habe vermutlich eine Straßenverengung übersehen, was dann zu dem Unfall geführt habe. Lesen Sie auch:Auto kracht in Edeka-Schaufenster: Unfall in Essen

