Essen. Heiko Heßling arbeitet auf der Baustelle in der Essener City, als seine Baggerschaufel auf die Bombe stößt. Sein Tag verlief anders als geplant.

Die Bauarbeiten für die neue oberirdische Straßenbahntrasse in Essen haben begonnen und auch Baggerfahrer Heiko Heßling muss an die Schippe. In seinem Fall ist es eher eine Baggerschaufel und die stieß am Mittwochmorgen auf etwas anderes als Erde und Steine. Es war ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg.