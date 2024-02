Essen. Eine 23-Jährige lockt einen Mann in eine Sexfalle. Dann taucht ihr Bekannter mit einer Pistole auf. Nun sind beide verurteilt worden.

Als die Richter das Urteil verkündeten, konnte die 23-Jährige ihr Glück kaum fassen. Sechs Monate lang hatte die junge Frau aus Essen in Untersuchungshaft gesessen. Am Mittwoch durfte sie das Gefängnis wieder verlassen. Dabei war ihre Tat ein schweres Verbrechen. Sie hatte mit einem Bekannten einen Freier in eine Sexfalle gelockt. Das Opfer wurde mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt.