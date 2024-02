Essen. Die Feuerwehr ist am Mittwoch Nachmittag zu einem Feueralarm nach Kray ausgerückt. Doch der Einsatz war schnell beendet.

Die Feuerwehr ist am Mittwoch Nachmittag nach Kray ausgerückt in die Straße Schönscheidts Hof. Dort war in einer Wohnung ein Bioethanol-Ofen in Flammen geraten. Der Besitzer konnte den Ofen aus dem Fenster werfen. Die Feuerwehr löschte auf der Wiese vor dem Haus den Ofen ab; zu weiteren Maßnahmen kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Der Löschzug konnte nach wenigen Minuten wieder abrücken.

