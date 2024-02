Essen. Das neue Sondertrikot von Rot-Weiss Essen ist limitiert und wird in einem Pop-up-Store verkauft. Was Fans jetzt wissen müssen.

Rot-Weiss Essen und die Macher der Instagram-Seite „Essen diese“ bringen gemeinsam ein Sondertrikot auf den Markt. Von Donnerstag, 29. Februar, bis Samstag, 2. März, kann man das Trikot in einem Pop-up-Store in der Essener Innenstadt (Kettwiger Straße 2-10) kaufen. Es ist in den Essener Stadtfarben Blau und Gelb gestaltet und trägt den Schriftzug „Essen diese“ auf der Brust. Die Auflage ist laut Robin von „Essen diese“ auf 4500 limitiert, angelehnt an die Anfangsziffern der Essener Postleitzahlen.

„Wir drei waren schon immer RWE-Fans und gehen seit Kindheitstagen ins Stadion“, sagt Robin, der die Instagram-Seite zusammen mit Leon und Lukas betreibt. Ihre Nachnamen verraten die drei Essener nicht, in der Öffentlichkeit verbergen sie ihr Gesicht hinter Masken, weil sie anonym bleiben möchten. In den Posts von „Essen diese“ wird RWE häufig thematisiert, außerdem laden sie oft Instagram-Storys aus dem Stadion hoch. So sei irgendwann der Kontakt mit der Marketing-Abteilung von RWE zustande gekommen, berichtet Robin.

Die RWE-Profis Cedric Harenbrock (l.) und Isaiah Young präsentieren das neue Sondertrikot mit dem Schriftzug „Essen diese“ auf der Brust. © RWE | NOAH PEIL

RWE-Sondertrikot wird nur vor Ort in der Essener City verkauft

Die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit RWE ein Trikot zu designen, sei für sie ein „Ritterschlag“ und „eine große Ehre“, sagt Robin. Die drei jungen Männer hätten von Beginn an an der Konzeption des Trikots mitgewirkt, überlegt, wie es aussehen soll, den Stoff ausgewählt, die Mustererstellung begleitet.

Das Trikot soll in den Größen S bis 5XL für Erwachsene sowie 128 bis 164 für Kinder erhältlich sein. Das Erwachsenentrikot kostet 79,95 Euro, das Kindertrikot 64,95 Euro. Das RWE-Emblem ist im Trikotlook gelb eingefärbt. „Im Nacken sind die Nummern 1 bis 4500 aufgedruckt“, sagt Robin.

Im Fanshop an der Hafenstraße bzw. im Fanshop am Limbecker Platz ist das Sondertrikot zunächst nicht erhältlich, sondern nur im Pop-up-Store in der Essener City. Ob dem lokalen Verkauf auch ein Online-Verkauf folgt, entscheidet sich laut RWE je nachdem, wie viele Trikots nach dem Verkauf dort noch verfügbar sind.

„Essen diese“ will laut Robin an dem Verkauf des Trikots nichts verdienen. Ihr Anteil am Gewinn solle an wohltätige Zwecke gehen oder in Projekte fließen, so sei ein Teil für die Essener Chancen bestimmt.

RWE: Mit Trikot will man „einzigartige Hommage“ an die Stadt Essen schaffen

Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von RWE, erklärt: „Rot-Weiss Essen und essendiese sind stadtbekannte Institutionen.“ Mit dem Trikot wolle man eine „einzigartige Hommage“ an die Stadt Essen schaffen. Das Shirt sei nicht nur als klassisches Trikot an Fußballfans gedacht. „In den Stadtfarben gehalten, soll es viel mehr Kleidungsstück für jeden sein, der Essen genauso liebt und sich hier genauso zuhause fühlt wie wir“, so Uhlig.

Alexander Rang, Rot-Weiss Essen-Vertriebsvorstand, sagt: „Die Zusammenarbeit zwischen Rot-Weiss Essen und essendiese ist eine Herzensangelegenheit für uns. Gemeinsam erreichen und bewegen wir unglaublich viele Menschen in unserer Heimatstadt. Darum liegt es auf der Hand, das auch gemeinsam zu zeigen!“

Der Pop-up-Store an der Kettwiger Straße ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Donnerstag, 29. Februar, 10 bis 20 Uhr; Freitag, 1. März, 10 bis 18 Uhr; Samstag, 2. März, 10 bis 15 Uhr. Jeder Besucher kann maximal drei Trikots kaufen.

Lesen Sie zum Thema RWE - Abseits des Rasens - auch

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]