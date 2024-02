Essen. Nach einem Suizid und vor einer Blindgängerentschärfung mussten am Mittwochnachmittag auch noch Gleise im Essener Hauptbahnhof gesperrt werden.

Erst ein 23-Jähriger, der am Morgen im Essener Hauptbahnhof vor einen Zug springt und stirbt, dann die Nachricht von einer bevorstehenden Sperrung des gesamten Verkehrsknotenpunktes wegen einer Bombenentschärfung und mittendrin noch ein herrenloser Koffer, der am Nachmittag für Alarm und Sperrungen der Gleise 7 bis 10 sorgte: Es ist ein schwarzer Mittwoch für den Bahnverkehr in Essen, der in weiten Teilen zum Erliegen kam - mit revierweiten Auswirkungen.

Wie Bundespolizeisprecherin Anne Rohde auf Nachfrage erklärte, sei gegen 14.40 Uhr ein Gepäckstück in einem Regionalexpress entdeckt worden, das niemandem zuzuordnen war. Da das corpus delicti „nicht einsehbar“ gewesen sei, haben sich Einsatzkräfte dazu entschieden, ein Entschärferteam anzufordern.

Die Experten der Bundespolizei beendeten gegen 17.30 Uhr ihren Einsatz, im Koffer war kein Sprengstoff. Die Bahnsteige wurden entsprechend wieder freigegeben.

