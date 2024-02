Essen. Rohkost statt Chips: Wie BKK Nordwest, Kinderschutzbund NRW und der Mediziner Dietrich Grönemeyer Kindern in Essen Lust auf gesundes Essen machen

Wie man gesund lebt? Für die Kinder der Essener Lernhäuser ist das eigentlich keine Frage. „Viel Obst essen“, sagen die einen. „Wasser trinken“, wissen die anderen. Und natürlich: „Hände waschen!“ Während der Corona-Pandemie haben die meisten von ihnen schließlich unliebsame Bekanntschaft mit dem fiesen Virus gemacht. Was diese blöden Viren so alles anrichten können, was sie von Bakterien unterscheidet und wie man beides am besten abwehrt, das erklärt ihnen im Lernhaus des Essener Kinderschutzbundes an diesem Nachmittag einer, den man sonst in TV-Talkshows und auf Buchmessen trifft, manche nennen ihn immer noch ehrfürchtig den „Rückenpapst“: Prof. Dietrich Grönemeyer.