Essen-Rüttenscheid. Bei der „Wedding Collective“ in Rüttenscheid stellen sich regionale Dienstleister rund ums Heiraten vor. Was die Hochzeitsmesse bietet.

Rund 15 Ausstellerinnen und Aussteller aus Essen und dem Ruhrgebiet präsentieren sich am Sonntag, 25. Februar, bei der Hochzeitsmesse „Wedding Collective“. Sie findet von 11 bis 17 Uhr im Hudson‘s (Girardetstraße 2) statt. Zum Konzept der Veranstaltung gehört eine Auswahl lokaler Manufakturen und Ateliers, wobei jedes Angebot und jede Dienstleistung nur einmal repräsentiert wird.

Folgende Aussteller sind dabei:

DJ: DJ Marc Nolte

Tanzen: Tanzschule „Am Stiftsplatz“

Fotograf: Bildwerkeins

Location: Die Kokerei

Brautmoden: Meinkleid

Freie Traurednerin: Nina traut Euch

Schmuck: Märris Goldschmiede

Hochzeitsplaner: Lovina Weddings

Mobile Sektbar: Sektbar Ape

Holz-Bar: Hygge Echtholz

Floristik: Heide Dath

Deko: Makramiezen / Isabelle Secemsky

Es ist die sechste Auflage der Hochzeitsmesse „Wedding Collective“ in Rüttenscheid. „Die Besucher können sich über aktuelle Hochzeitstrends informieren und werden von den Ausstellern in persönlicher Atmosphäre individuell beraten“, kündigt das Team der Veranstaltung an.

Die Hochzeitsmesse findet zweimal im Jahr statt, die nächste ist für Oktober geplant. Laut Lars Bechmann aus dem Organisationsteam hat im Vergleich zur letzten Veranstaltung etwa die Hälfte der Aussteller gewechselt. Zum ersten Mal hatte die Messe „Wedding Collective“ 2018 in einem Rüttenscheider Fotostudio stattgefunden. Damals beteiligten sich ausschließlich Dienstleister aus dem Stadtteil. Inzwischen sind Betriebe aus der gesamten Region dabei.

Der Eintritt ist frei, Interessierte können einfach vorbeikommen. Mehr Informationen gibt es bei Facebook (www.facebook.com/hochzeitsmesseessen), Instagram (@dasweddingcollective) und auf der Website www.wedding-collective.de.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]