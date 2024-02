Essener Süden. Im Januar war ein Hang an der S6 in Ratingen-Hösel abgerutscht. Seitdem müssen Pendler auf Busse ausweichen. So gravierend sind die Schäden.

Wer mit der S-Bahnlinie 6 fährt, ist Kummer gewohnt. Teilsperrungen sind in den vergangenen Jahren immer wieder vorgekommen – mal wegen Umbauarbeiten an den Stationen, mal wegen umgestürzter Bäume oder Gleisschäden. Insbesondere der Abschnitt zwischen Ratingen-Hösel und Essen-Kettwig ist oft betroffen (dort läuft die Strecke durch einen Tunnel nur einspurig).