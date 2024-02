Essen. Die Polizei fahndet mit Fotos nach einem mutmaßlichen Sexualtäter. Der Mann soll eine junge Essenerin am Hauptbahnhof angegriffen haben.

Ein Unbekannter hat eine 18-Jährige am Essener Hauptbahnhof sexuell belästigt. Die Polizei fahndet mit Fotos, die den Mann mit nacktem Oberkörper in einem Bus der Ruhrbahn zeigen.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. © Polizei | Polizei

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, war die Essenerin am frühen Morgen des 8. Oktober gegen 5 Uhr im Nachtexpress NE 16 vom Norden der Stadt in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Bereits auf der Fahrt fiel ihr der Gesuchte auf, der in Begleitung von zwei Männern und einer Frau war. Das Trio roch nach Alkohol und Cannabis, so die Polizei.

Der jungen Frau in den Nacken gegriffen

Im Bus setzte sich der Unbekannte für kurze Zeit neben die Essenerin. Nachdem die 18-Jährige am Hauptbahnhof ausgestiegen war und an einem anderen Bahnsteig auf ihren Anschlussbus wartete, tauchte der Unbekannte plötzlich hinter ihr auf, griff der jungen Frau in den Nacken und zog sie an sich. Weil die Essenerin sich dagegen wehrte, lief der Täter weg.

Der Verdächtige ist etwa 1,65 Meter groß, kräftig und etwa 30 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an den Seiten, ein Basecap und eine Jeansjacke in der Hand. Er hat braune Augen und schwarze Haare. Wer Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201 829-0.

