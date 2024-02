Essen. Schlagersänger und Wirt René Pascal erklärt, warum er in Rente geht und was mit seiner Kneipe passiert. Seine Gäste sind jedenfalls untröstlich.

Essens Kult-Sänger und -Gastronom René Pascal ist überraschend in den Ruhestand getreten. Am Wochenende verabschiedete er sich im Netzwerk Facebook von seinen Fans und Gästen. „Es war immer großartig, mit Euch zu feiern und zu lachen, so manche Party wird mir für immer in Erinnerung bleiben“, schrieb der 69-Jährige, der seit mehr als 30 Jahren die Kneipe „Drehscheibe“ an der Rüttenscheider Alfredstraße betreibt. Dort stand er stets höchstpersönlich hinterm Tresen und griff im Laufe eines Abends auch gern selbst zum Mikro. René Pascal, gelernter Friseur, hat mehr als ein Dutzend CDs veröffentlicht, die meisten mit Schlager- und Stimmungshits.