Essen-Werden. Ob mit Rad, ÖPNV, dem Auto oder zu Fuß: Zum Start der Essener Mobilitätsforen in Werden wurden Vorschläge, aber ebenso Zielkonflikte benannt.

Was brauchen die Essenerinnen und Essener, um in Zukunft komfortabel und sicher mobil zu sein? Die Stadt möchte mit „Mobilitätsforen“ ihre Bürger in die Meinungsbildung einbinden. Die Ergebnisse fließen in den „Mobilitätsplan 2035“ ein. Zum Auftakt im Werdener Mariengymnasium waren rund 50 Teilnehmende angehalten, sich einzubringen, kreative Vorschläge zu unterbreiten, aber auch drohende Zielkonflikte zu benennen.