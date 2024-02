Essen. In Essen-Fulerum muss ein Baum an einer Unfallhäufungsstelle weichen, in Rüttenscheid geht es um einen neuen Fußgängerüberweg.

Sowohl in Essen-Fulerum als auch in Rüttenscheid werden in den nächsten Tagen Bäume gefällt. Das teilt die Stadt mit.

Die Fällung eines Baums in Fulerum erfolgt am Mittwoch, 21. Februar, im Bereich der Ecke Fulerumer Straße / Wienenbuschstraße. Hintergrund der Fällung ist ein Beschluss der Unfallkommission. Von 2021 bis 2023 gab es in dem Bereich drei Unfälle, weshalb es sich um eine Unfallhäufungsstelle handelt.

Baum behindert die Sicht an der Fulerumer Straße in Essen

Da zwei Unfälle auf unzureichende Sicherverhältnisse zurückzuführen waren, soll der Baum, der sich unmittelbar im Mündungsbereich befindet, nun gefällt werden. Das soll laut Stadt für eine bessere Einsehbarkeit sorgen. Eine Ersatzpflanzung ist auf der Grünfläche auf der gegenüberliegenden Straßenseite vorgesehen.

Am Samstag, 24. Februar, erfolgt außerdem die Fällung von zwei Jungbäumen im Bereich der Alfredstraße/Gregorstraße in Rüttenscheid. Diese wird nötig, da vor Ort eine neue Querung für Fußgänger gebaut werden soll. Dieser Neubau steht laut Stadt wiederum in Zusammenhang mit der geplanten Erneuerung der Alfredbrücke. Eine Ersatzpflanzung für die gefällten Bäume ist in unmittelbarer Nähe vorgesehen.

