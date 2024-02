Essen-Katernberg. Das Gebäude in Katernberg ist noch verhältnismäßig jung, doch die Denkmalbehörde spricht ihm schützenswerten Charakter zu.

Das Amt für Denkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland hat beantragt, die St. Albertus Magnus Kirche in Katernberg zum Baudenkmal zu erklären und in die Denkmalliste der Stadt Essen aufzunehmen.

Die Bezirksvertretung 6 (Stadtbezirk Zollverein) stimmt über den Antrag des Landschaftsverbandes in ihrer Sitzung am 21. Februar ab und kann damit formell das 23. Baudenkmal im Ort besiegeln. Die Zustimmung gilt als Formsache.