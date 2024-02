Essen. Immer mehr Eis-Liebhaber bevorzugen vegane und zuckerfreie Kreationen. Eine stichprobenartige Umfrage zeigt: Der Preis für die Kugel Eis steigt.

Die Essener Eisdielen haben die kurze Winterpause beendet, die Eissaison 2024 kann starten. Frühlingshafte Temperaturen am Karnevalswochenende lösten bereits den ersten Ansturm in diesem Jahr aus. „An diesen beiden Tagen hatten wir Umsätze wie im Sommer“, frohlockt Dirk Hermanski, der Inhaber des Rüttenscheider Eiscafés „Mörchen-Eis“. Zwei Fragen beschäftigen die Kundschaft besonders. Erstens, was sind die neuen Trends in dieser Saison und, zweitens, wird die Kugel Eis teurer werden?