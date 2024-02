Essen. Um das Jahr 2000 galt der Club mit Industriecharme als exklusiv. Nicht jeder kam herein, die Show war frivol. Melanie Weindl war Teil des Teams.

Die Tanzeinlagen in den Käfigen im Mudia Art waren legendär: Der Club in den alten Fabrikhallen an der Frohnhauser Straße, in denen sich heute die Großdisco Delta befindet, lockte zwischen 1994 und 2006 das Partyvolk an.