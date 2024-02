Essen. Die Hausackerbrücke zwischen Frohnhausen und Holsterhausen war lange Jahre eine teure Baustelle und sollte lange halten. Nun kommt es anders.

Der morgendliche Verkehrsfunk erinnert Autofahrer derzeit täglich daran: Um den Zustand so mancher Autobahnbrücke in NRW ist es nicht gut bestellt. Brücken werden saniert oder gleich abgerissen und neu gebaut, so auf der A45 in Lüdenscheidt und bald auch auf der A42 zwischen Essen und Bottrop. Dass in nicht allzu ferner Zukunft auch die Hausackerbrücke der A40 dazu zählen wird, kommt allerdings überraschend.