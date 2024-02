Essen-Margarethenhöhe. Der Giebelplatz in Essen-Margarethenhöhe soll an den Klimawandel angepasst werden. Dabei stört laut einem Gutachten auch das wilde Parken.

Die Stadt Essen beteiligt sich am Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel” und erhält 1,2 Millionen Euro zur Umsetzung. Für die Umgestaltung wurden der Giebelplatz auf der Margarethenhöhe, der Borbecker Marktplatz sowie der Marktplatz in Überruhr-Hinsel ausgesucht. Nun liegt eine Machbarkeitsstudie für den historischen Giebelplatz vor.