Essen. Nach einem Vekehrsunfall auf der A40 zwischen Essen-Kray und Gelsenkirchen-Süd kam es zu Staus. Feuerwehr kritisiert fehlende Rettungsgasse.

Auf der A40 ist es am Montagmorgen (19. Februar) gegen 6 Uhr zwischen Essen-Kray und Gelsenkirchen-Süd zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen, teilte die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Ein Fahrer wurde nach Darstellung der Feuerwehr in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen, eine dritte musste ebenfalls betreut werden.

A40 am Montagmorgen zwischenzeitlich komplett gesperrt

Zwischenzeitlich wurde die A40 Richtung Dortmund vollgesperrt. Das sorgte für lange Staus im Berufsverkehr. Gegen 9.30 Uhr löste sich der Verkehr allmählich auf.

Wie Feuerwehrsprecher Christian Schmücker berichtete, konnte der Schwerverletzte mittels hydraulischer Rettungsgeräte zügig aus dem Unfallwagen befreit und zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben werden. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde der Patient mit einem Rettungswagen in eine Essener Notaufnahme transportiert. Der leichtverletzte Fahrer eines weiteren Autos musste ebenfalls zur weiteren Abklärung in eine Klinik gebracht werden.

Schmücker kritisierte, dass die durch die Leitstelle der Feuerwehr Essen eingesetzten Einsatzkräfte es äußerst schwer hatten zur Unfallstelle durchzukommen, da viele Lastkraftwagenfahrer keine adäquate Rettungsgasse gebildet hatten. Deshalb zur Erinnerung: Bei stockendem Verkehr oder Stillsand ist es unverzichtbar, eine Rettungsgasse zu bilden. Nur dann können Einsatzfahrzeuge zu einem Ereignis durch den Rückstau vorankommen. Bei zweispurigen Fahrbahnen sollen die Fahrzeuge auf der linken Spur nach links ausweichen und die auf der Rechten nach rechts, sodass in der Mitte eine Gasse entsteht. Bei dreispurigen Fahrbahnen fahren die beiden rechten Spuren nach rechts weg. Dann entsteht eine Rettungsgasse zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem schweren Hilfeleistungszug, drei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und dem Führungsdienst für rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

