Essen-Altenessen. „Haus Gammler“ blickt auf eine lange Geschichte zurück. Woher der Name der Gastwirtschaft stammt und wer heute die Geschicke lenkt.

Seit mehr als 120 Jahren steht sie da an der Ecke Rahmstraße/Schwarze Straße und ist Anlaufpunkt für Nachbarn aus dem Stadtteil, die auf ein Bierchen, ein Spielchen und ein Schwätzchen mit Anders- und Gleichgesinnten vorbeikommen. „Haus Gammler“ ist eine Traditionskneipe. Was das ist? Sagen wir es mal so: Eine Kneipe ist eine Institution, die dem Genuss von Bier, aber auch anderen alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken dient. Und eine Traditionskneipe ist eine Kneipe, die gefühlt schon immer da war, und die sich seit dem Beginn allen Lebens kaum verändert hat. Wer dabei an Soleier, schweres dunkles Holzinterieur und ein Hinterzimmer oder einen „Saal“ für Club-Abende und große Feiern denkt, liegt oftmals gar nicht so falsch. Wichtig: Die Atmosphäre ist immer warm und einladend.