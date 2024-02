Essen. Sie sind in Sicherheit, doch die Sorgen um ihre Familien plagen sie jeden Tag. Zwei Jahre nach Kriegsbeginn demonstrieren die Ukrainer in Essen.

Zwei Jahre nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine rufen die ukrainisch-deutschen Vereine in Essen zu einer Kundgebung in der Innenstadt auf: Am Samstag, 24. Februar, um 13 Uhr wollen sie an der Marktkirche in der Innenstadt zusammenkommen. Vielen Essenern und Esserinnen wird der Krieg dann noch einmal in Erinnerung gerufen, „für die hier lebenden Ukrainer ist er allgegenwärtig“, sagt der Essener Geschäftsmann Thomas Schiemann, der mit dem Land und den Menschen in vielfältiger Weise verbunden ist.