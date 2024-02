Essen. 800 Aussteller sind ab dem 28. Februar bei der Reise- und Campingmesse in Essen vertreten. Geboten wird auch Unkonventionelles.

In Gedanken sind viele Menschen derzeit wieder bei ihren sommerlichen Reiseplänen. Und schon traditionell setzt die Messe Reise + Camping in der Messe Essen auf diese Jahresanfangs-Sehnsucht, lockt mit neuen Trends und Zielen. Vom 28. Februar bis 3. März sind die Hallen am Messeplatz geöffnet.