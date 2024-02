Essen. Die Essenerin Adwoa Awuah ist im Finale von Miss Germany 2024. Mit ihrem Aussehen will sie nicht punkten. Was sie stattdessen antreibt.

Miss Germany: Ist das nicht die mit den blonden Haaren, den High Heels und dem makellosen Körper? Adwoa Awuah widerspricht: „Aussehen spielt dabei keine Rolle mehr.“ Die 22-Jährige aus Stoppenberg ist unter den Top-Ten-Kandidatinnen von Miss Germany 2024. Beim Finale am Samstag, 24. Februar, wird in der Europa-Park-Arena in Rust die Gewinnerin gekürt.