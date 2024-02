Essen-Altenessen. Das Ehepaar hatte sich kurz vor der Krebsdiagnose selbstständig gemacht. Um die finanziellen Sorgen zu mildern, will eine Freundin helfen.

Ihr Mann Marc ist gerade beerdigt worden, und Laura steckt bis zum Hals in Papierkram. Allein 19 Seiten hat das Antragsformular der Halbwaisenrente für die Kinder. Die Kredite müssen getilgt werden. Die Beerdigung muss bezahlt werden. Die Spülmaschine ist kaputt. Und: Fördermittel müssen zurückgezahlt werden. Das Geld hatten Laura und Marc für ihre Selbstständigkeit beantragt und auch erhalten. Doch das war vor der Diagnose.

Essener Familienvater erkrankt an aggressiver Form von Prostatakrebs

Bemerkbar macht sich der Krebs bei Marc durch eine Blasenentzündung, die nicht ausheilt. Laura schickt ihren Mann zum Urologen. Dieser ordnet ein MRT an, auf das Marc sechs Wochen warten muss. Im Mai 2022 erfährt er, dass er an einer aggressiven Form von Prostatakrebs erkrankt ist, dass bereits Metastasen da sind.

Etwa bis zum Sommer 2023 geht es ihm noch relativ gut, dann nehmen die Schmerzen zu, werden unerträglich. Er bekommt Morphium, das er nicht gut verträgt, aber keinen Platz in einer spezialisierten Schmerztherapie. Als er sich im Oktober darum bemüht, wird ihm ein Therapiebeginn für Januar in Aussicht gestellt.

Der aktive Mountainbiker, der so gern mit den Kindern auf der Schurenbachhalde unterwegs ist, der schonmal schlammig und verdreckt weit nach Mitternacht nach Hause kommt, weil er an einer Downhillstrecke gebaut hat und kein Ende finden konnte, der mit den Kindern stundenlang Lego spielt, ist nun innerhalb von Minuten erschöpft.

Den Jahreswechsel kann er noch mit seiner Familie verbringen, doch Mitte Januar 2024 kommt er auf die Palliativstation des Uniklinikums. Dort versucht man ihn „aufzupäppeln“, was zunächst zu gelingen scheint: Marc schwärmt vom „leckersten Käsebrot aller Zeiten“. Am nächsten Morgen, kurz vor seinem Chemo-Termin, schläft Marc ein, und wacht nicht wieder auf. Es ist der Tag vor seinem 50. Geburtstag.

Essener Freundinnen starten Spendenaktion für die Familie

Seither muss seine Witwe Laura nicht nur mit ihrer Trauer und der Trauer ihrer drei Kinder umgehen. Sie ist jetzt Alleinverdienerin, kann allenfalls ein paar Wochen mit Vertretungskräften überbrücken, und muss dann wieder selbst arbeiten, um den Betrieb ihrer kleinen Kita mit neun Tagespflegeplätzen aufrechtzuerhalten – und um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

„Wie soll man das alles sortiert kriegen in einer solchen Situation?“, fragt Saskia Söhrmann. Die gelernte Krankenschwester ist mit Laura seit der Schulzeit befreundet. Alle Freunde und Verwandten würden die Familie unterstützen, könnten gegen die finanziellen Sorgen aber allein nur wenig ausrichten.

Deshalb haben Saskia Söhrmann und Verena Nowack, eine weitere enge Freundin, beschlossen, Spenden zu sammeln: „Um Laura und den Kindern die Zeit der Trauer zu ermöglichen, möchten wir ihnen gerne die Angst um die finanzielle Existenz so weit wie möglich nehmen und versuchen, zumindest diese Last ein wenig zu mindern“, schreiben die Freundinnen in ihrem Aufruf auf der Plattform betterplace.me.

Essener Familie kann mit den Spenden die Beerdigung bezahlen

Bislang sind etwa 9000 Euro zusammen kommen. Genug immerhin, um die Beerdigung zu bezahlen und den Verdienstausfall für kurze Zeit aufzufangen. „Eigentlich bräuchte man mehr“, sagt Saskia Söhrmann, „andererseits will man auch nicht unverschämt sein“. Zumal Laura die Aktion anfangs unangenehm gewesen sei. „Laura hilft zwar immer und überall, spendet selbst für verschiedene Zwecke, kann aber nicht gut Hilfe annehmen.“ Jetzt aber brauche sie die nun mal. Weshalb die beiden Freundinnen das Spendenziel auf 15.000 Euro festgesetzt haben.

Mal gehen kleine Beträge ein, mal 100 oder 200 Euro. Alte Schulfreunde beteiligen sich, „wir haben den ganzen Abi-Jahrgang mobilisiert“, die Eltern spenden, Freunde der Eltern, Eltern von Schulfreunden der Kinder, auch Kollegen von Saskia Söhrmann. Und Menschen, die den Initiatorinnen unbekannt sind. Trotz der schlimmen Situation, sagt Söhrmann, „hat die Hilfsbereitschaft für Laura mein eigenes Weltbild ein bisschen gerade gerückt.“

