Essen. Die Krankheit wirkt harmlos, kann aber zur Lungenentzündung ausarten. Ein Essener Kinderarzt erklärt, warum Mykoplasmen jetzt gehäuft auftreten.

Die Krankheit verläuft schleichend und wird oft erst nicht erkannt: „Die Kinder haben anfangs eine Rotznase, Husten und kein Fieber“, sagt der Obmann der Essener Kinderärzte, Tobias Gregor. Doch was so harmlos beginnt, kann sich zu einer Bronchitis oder gar zur Lungenentzündung entwickeln, ausgelöst von Mykoplasmen. Die sind in den Kinderarztpraxen der Stadt derzeit gehäuft zu beobachten. Auch im Krankenhaus sieht man in diesem Winter viele der jungen Patienten.