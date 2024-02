Essen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten kommende Woche zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Einige Busse fahren in Essen trotzdem.

Zigtausende Fahrgäste der Ruhrbahn in Essen müssen in der kommenden Woche mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr zu einer „Streik-Welle“ aufgerufen. Diese wird Nordrhein-Westfalen am Donnerstag, 29. Februar, erreichen. Bis einschließlich Freitag, 2. März, stehen bei der Ruhrbahn fast alle Räder still.

Das städtische Nahverkehrsunternehmen wird auf den zweitägigen Warnstreik abermals mit einem Notfahrplan reagieren. Wie die Ruhrbahn am Freitag, 23. Februar, mitteilte, fahren die Nachtexpress-Linien in der Zeit von 5.30 Uhr bis 23.30 Uhr im Stundentakt auf ihrem üblichen Linienweg. Der Nachtexpress NE5 fährt davon abweichend die Haltestelle Berliner Platz an, statt die Haltestelle Innenstadt. Die Abfahrtzeiten können den Aushängen an den Haltestellen entnommen werden:

Der Schienenersatzverkehr ab Essen-Steele wird auch während der Streiktage fortgeführt

Der Schienenersatzverkehr durch Busse auf den Straßenbahnlinien 103 und 109 wird für die Dauer des Streiks verlängert, Busse fahren am Donnerstag und Freitag zwischen Steele S-Bahnhof und Rathaus Essen. Ebenfalls fährt Schienenersatzverkehr auf der Straßenbahnlinie 107 zwischen Essen Hauptbahnhof und Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Darüber hinaus fahren die Ortsbusse 182, 190 und 192 in Werden, Heidhausen und Fischlaken sowie der E33 und der E93 nach Fahrplan.

Die Ruhrbahn hat auf ihrer Homepage den Streikfahrplan für den 29. Februar und 1. März veröffentlicht.

Der Schülerverkehr in sogenannten E-Wagen fällt an beiden Streiktagen dagegen aus. Davon ausgenommen sind Busfahrten zwischen Schule und Sportstätte sowie die Beförderung von Förderschülern mit Kleinbussen. Diese Fahrten finden wie gewohnt statt.

Die Ruhrbahn weist darauf hin, dass auch städteübergreifende Linien von dem Warnstreik betroffen sind. Fahrgäste werden gebeten, sich bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen zu informieren. Nicht betroffen sind Regionalbahnen und S-Bahnen der Deutschen Bahn und privater Anbieter. Sie fahren nach Plan.

Die Gewerkschaft Verdi will in NRW 30 Verkehrsbetriebe bestreiken

Die Kundencenter der Ruhrbahn bleiben während der beiden Streiktage geschlossen, auch das Fundbüro öffnet nicht. Die Ruhrbahn erinnert daran, dass aktuelle Fahrplanauskünfte über die Ruhrbahn-App ZÄPP aus technischen Gründen nicht möglich seien, auch auf den Elektronischen Fahrtanzeigern an den Haltestellen gibt es keine aktuellen Auskünfte.

Die Gewerkschaft Verdi hat in NRW Beschäftigte in rund 30 Verkehrsbetrieben zu dem Warnstreik aufrufen. Dazu zählen kommunale Nahverkehrsbetriebe wie die KVB in Köln, die Rheinbahn in Düsseldorf, DSW21 Dortmund oder die Stadtwerke Münster. Die Aktion in NRW ist Teil einer bundesweiten Warnstreikwelle von Verdi im ÖPNV, die regional unterschiedlich an verschiedenen Tagen geplant ist und am Montag der kommenden Woche beginnt.

Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für bundesweit 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Verdi will vor allem bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten erreichen. Auch die zweite Verhandlungsrunde am 16. Februar war ergebnislos zu Ende gegangen. „Die Zeichen der Zeit wurden noch immer nicht von den Arbeitgebern erkannt, obwohl jeden Tag mehr Krankheitsmeldungen in den Betrieben eingehen“, erklärt dazu Dennis Kurz, stellvertretender Geschäftsführer im Verdi-Bezirk Ruhr-West.

