Essen. Der Frühling naht und der Grugapark Essen blüht auf. Welche Veranstaltungen es 2024 im größten Essener Park gibt, lesen Sie in unserer Übersicht.

Der Grugapark ist der größte Park der Stadt Essen.

Neben dem beliebten „Parkleuchten“ bietet der Park auch im Herbst und Winter viele Attraktionen.

Was Sie sonst noch über den Grugapark wissen sollten, haben wir in unserer Übersicht gesammelt.

Der Grugapark in Essen ist immer einen Ausflug wert. Warum? Das lesen Sie hier!

Das Parkleuchten ist seit vielen Jahren ein Highlight im Grugapark Essen. 2024 endete das Lichtspektakel am 25. Februar. © Essen | Socrates Tassos

Ein besonderes Highlight in der Winterzeit ist das Parkleuchten im Grugapark. Dafür installieren der Künstler Wolfgang Flammersfeld und sein Team world of lights verschiedene Skulpturen und Formen, die mit Licht angestrahlt werden und so den Grugapark in ein Lichtermeer verwandeln. Die 14. Auflage fand im Januar und Februar 2024 statt.

Grugapark Essen: Das sind die Termine für 2024

Samstag, 20.1. bis Sonntag, 25.2.2024: Parkleuchten

Samstag, 27. bis Sonntag, 28.4.2024: Frühjahrs-Pflanzenraritätenmarkt

Samstag, 6. bis Sonntag, 7.7.2024: Kakteen- und Sukkulentenmarkt

Samstag, 14. bis Sonntag, 15.9.2024: Herbst-Pflanzenraritätenmarkt

Sonntag, 15. September 2024: Tag der Dahlie

Donnerstag, 3. bis Sonntag, 6.10.2024: „Essen erntet“

Ende April findet vor der Orangerie im Grugapark wieder der Pflanzenraritätenmarkt statt (Archivbild). © FUNKE Foto Services | Knut Vahlensieck

Grugapark in Essen – Das sind die Attraktionen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Alpinum mit Wasserfall

Bauernhof für bedrohte Haustierrassen

Botanischer Garten mit Mediterraneum und Tropenhäusern in Pyramidenform

Dahlienarena

Damwildgehege

Eulenvolieren

Farbenterrassen (quadratische und rechteckige Blumenfelder)

Geologische Wand (Querschnitt durch das Essener Gebiet)

Gradierwerk

Fünf Grillplätze

Kleintiergarten

Kranichwiese (Festwiese), gegenüber der Orangerie

Musikpavillon für etwa 1000 Gäste

Pflanzenschauhäuser (erst jüngst technisch grundlegend saniert)

Rhododendrontal mit rund 500 Arten

Rosengarten (erst jüngst saniert),

Stenshofturm (Romanisches Haus), Wohnturm aus dem 12. Jahrhundert, unter Denkmalschutz

Tummelwiese

Westfälischer Bauerngarten, 1927 angelegt

Am Rande des Grugaparks in der Nähe des Universitätsklinikums gehört das Hundertwasserhaus zu den viel beachteten Attraktionen. Das 2005 eröffnete Haus bietet Familien schwerkranker Kinder, die im Uniklinikum behandelt werden, ein Zuhause auf Zeit. Der Entwurf ist der letzte bekannte des berühmten Wiener Architekten Friedensreich Hundertwasser.

In den 1960er und 1970er Jahren erreichte der Grugapark den Höhepunkt seiner Beliebtheit mit bis zu 2,5 Millionen Besuchern pro Jahr und entwickelte sich für viele Essener zum „emotionalen Herz“ ihrer Stadt. Die Besucherzahlen gingen dann mit wachsenden Freizeitmöglichkeiten und größerer Mobilität stark zurück, stabilisierten sich in den letzten Jahren aber auf rund eine Million pro Jahr.

Grugapark Essen: Was kann ich mit Kindern machen?

Es gibt zahlreiche Kinderspielplätze im Grugapark, die größten sind der Spielplatz Vogeldelle unweit des Haupteingangs und der Abenteuerspielplatz Burg am Eingang Grugabad. Dieser erhielt zum Start der Sommersaison am 3. April 2023 einen kleinen kindgerechten Klettergarten, der an eine Burgruine erinnern soll. Weitere kleinere Spielplätze konzentrieren sich besonders in dem Teil des Grugaparks, der den Eingängen Mustergärten und Grugabad am nächsten liegt.

In der Nähe des Haupteingangs gibt es auch ein Kinderspielhaus: Während der Sommersaison ist es geöffnet von 10 bis 18 Uhr, während der Wintersaison von 10 bis 17 Uhr. Noch eine Besonderheit für Kinder: Während das Fahrradfahren im Park verboten, dürfen Kinder bis zum Alter von einschließlich fünf Jahren mit Kinderfahrzeugen den Park befahren

Grugapark in Essen: Eintritt und Preise - alle Infos

Der Grugapark ist knapp 65 Hektar oder 65.000 Quadratmeter groß . Das entspricht ungefähr 130 Fußballfeldern.

. Das entspricht ungefähr 130 Fußballfeldern. Es gibt fünf Eingänge : Haupteingang (Messeplatz), Orangerie (Virchowstraße 167), Mustergärten (Külshammerweg 2), Lührmannstraße (Lührmannstraße 80) und Grugabad (Norbertstraße).

: Haupteingang (Messeplatz), Orangerie (Virchowstraße 167), Mustergärten (Külshammerweg 2), Lührmannstraße (Lührmannstraße 80) und Grugabad (Norbertstraße). Erschlossen wird der Grugapark durch asphaltierte Hauptwege , aber auch kleinere, stärker naturbelassene Nebenwege .

, aber auch kleinere, stärker . Im Sommerhalbjahr verkehrt zudem die Grugabahn auf einer rund 3,3 Kilometer langen Schienentrasse. Die drei Bahnhöfe Kranichwiese, Mustergärten und Kleintiergärten liegen jeweils in der Nähe der großen Parkeingänge.

Im Sommer blüht es im Essener Grugapark besonders schön. © FUNKE Foto Services | Ulrich von Born

Gugapark in Essen: Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt in den Grugapark ist kostenpflichtig, das Gelände ist komplett umzäunt. Die Einzelkarte für Erwachsene kostet 4 Euro, im Winter 2 Euro, die nicht übertragbare Jahreskarte ist für 29,50 Euro zu haben. Für Kinder, Familien sowie Studenten gibt es jeweils Ermäßigungen. Die Kassenzeiten sind von 9 bis 16 Uhr (Wintersaison ) und 9 bis 18 Uhr (Sommersaison).

Freien Eintritt gibt es morgens ab etwa 7 Uhr bis zur Kassenöffnung und abends ab Kassenschließung bis 21.30, im Sommer längstens bis Einbruch der Dunkelheit. Nachts sind die Tore geschlossen.

Grugapark Essen: Wie komme ich hin und wo kann ich parken?

Anreise mit dem Auto: Größere Parkplatzflächen gibt an allen fünf Eingängen, die meisten sind gebührenpflichtig. Am Haupteingang gibt es den großen Messe-Parkplatz P 1, am Eingang Grugabad ein Parkhaus. Am Eingang Mustergärten haben Autofahrer am ehesten die Chance, einen kostenlosen Stellplatz zu ergattern, es gibt zwei Plätze, einen am Külshammerweg und einen an der Straße Lührmannwald. Außerdem gibt es teils kostenpflichtige Parkplätze entlang der Norbertstraße.

gibt an allen fünf Eingängen, die meisten sind gebührenpflichtig. Am Haupteingang gibt es den großen Messe-Parkplatz P 1, am Eingang Grugabad ein Parkhaus. Am Eingang Mustergärten haben Autofahrer zu ergattern, es gibt zwei Plätze, einen am Külshammerweg und einen an der Straße Lührmannwald. Außerdem gibt es teils kostenpflichtige Parkplätze entlang der Norbertstraße. Anreise mit dem Fahrrad: An allen Eingängen gibt es einige wenige Anlehnbügel . Im Park sind Fahrräder generell nicht gestattet, Ausnahme sind Räder für Kinder bis 5 Jahren.

. Im Park sind Fahrräder generell nicht gestattet, Ausnahme sind Räder für Kinder bis 5 Jahren. Anreise mit dem ÖPNV: Zwei U-Bahnlinien aus Richtung Hauptbahnhof bieten sich an. Die U11 erschließt mit ihren Haltestellen Messe Ost/Gruga (Haupteingang) und Messe West/Süd/Gruga: (Parkeingänge Grugabad und Lührmannstraße) den Park am besten. Die U17 verlässt man an der Endstation Margarethenhöhe, von dort ist der Parkeingang Mustergärten in fünf bis zehn Minuten Fußweg zu erreichen.

Der Grugapark Essen ist der größte Park der Stadt. © www.blossey.eu / FUNKE Foto Services | Hans Blossey

Grugapark Essen – Neuigkeiten im Newsblog:

Woher kommt der Name „Gruga“?

Der Grugapark in Essen ist aus der ersten Großen Ruhrländischen Gartenbau-Ausstellung im Jahr 1929 hervorgegangen, die der Gruga auch den einprägsamen Namen gab. Der Gründungsimpuls war bereits älter und bestand darin, einen Botanischen Garten zu Lehrzwecken zu etablieren, der Park- und Gartenbaukunst ein Forum zu geben, vor allem aber auch der Bevölkerung im Industriegebiet einen Volkspark zu bieten und Zugang zu Erholungsflächen zu verschaffen. Diese Funktionen erfüllt der Park noch heute.

Von Beginn an gab es zudem kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, mittlerweile haben auch regelmäßig wiederkehrende Events wie das Parkleuchten und das Grugaparkfest ihren festen Platz im Grugapark.

Das Wahrzeichen des Grugaparks Essen ist der Aussichtsturm aus dem Gründungsjahr 1929, davor die Grugatherme im Gebäude des früheren Restaurants Großer Blumenhof. Im Vordergrund der im Winterhalbjahr geschlossene Biergarten „Wassergarten“. © FUNKE Foto Services | Kerstin Kokoska

Nach der Großen Ruhrländischen Gartenbauausstellung gab es weitere Gartenschauen in den Jahren 1938, 1952 und 1965. Sie veränderten den Park gemäß der jeweils vorherrschenden Park- und Architekturmoden. Einziges bauliches Relikt der alten Gruga ist der 1929 erbaute Grugaturm, der als Aussichtsturm genutzt wurde, aber auch als Empfangsturm für Radioübertragungen diente. Mehr über die Gartenschauen im Grugapark lesen Sie hier.

Die Bundesgartenschau 1965 verdoppelte nahezu die Fläche des Grugaparks und öffnete den Park verstärkt für Spiel und Sport, als Veranstaltungsort für Konzerte und Feste. Von den Gebäuden dieser Gartenschau ist noch der Lesepavillon an der Großen Tummelwiese erhalten. Mehr zur Geschichte des Grugaparks und viele private Fotos unserer Leser sehen Sie hier.

Der Grugapark liegt in Gänze auf dem Gebiet des Essener Stadtteils Rüttenscheid, er grenzt an Holsterhausen, Bredeney und die Margarethenhöhe. Für diese teils dicht besiedelten Stadtteile hat der Park die Funktion eines Naherholungsgebiets, doch wird der Grugapark von Menschen aus ganz Essen besucht und hat zumal bei besonderen Anlässen wie etwa dem „Parkleuchten“ überregionale Ausstrahlung.

Welche Tiere gibt es im Essener Grugapark?

Beliebt bei Kindern ist auch der Kleintiergarten an der großen Tummelwiese (nächstgelegener Eingang: Grugabad) mit Ponys, Ziegen, Hausschweinen etc. und der Tierhof mit Volieren, in denen Eulen, Greife, Papageien und Sittiche zu sehen sind.

Dürfen Hunde in den Grugapark?

Ja, aber sie müssen konsequent und jederzeit an die Leine genommen werden, selbst wenn im Park wenig los ist. Und es gibt auch keine Hundewiese.

Was blüht im Frühling im Grugapark Essen?

Im Frühling machen Blumen wie Vergissmeinnicht, Tulpen, Narzissen und Hyazinthen den Anfang. In den Sommermonaten sind dann vermehrt Petunien, Fuchsien, Begonien, Heliotrop, Tagetes, Gazanien, Canna und viele mehr im Grugapark zu finden. Sie verwandeln den Park in eine bunte Landschaft voller Pflanzen und Farben.

