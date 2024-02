Hier entstehen Teile des WAZ-Essen-Newsletters. Überschrift = Betreff, Fließtext = Editorial.

wenn Anfang März die Kita-Plätze in Essen fürs kommende Kindergartenjahr vergeben werden, fehlen unterm Strich trotz vieler neu gebauter und ausgestatteter Kitas immer noch rund 1600 Plätze. Das ergeben aktuelle Statistiken der Stadt. Das neue Kindergartenjahr startet im August. Martin Spletter mit den Details.

Die Neueröffnungen der letzten Zeit haben dem Einkaufscenter Limbecker Platz mehr Besucher und den Läden auch mehr Geschäft beschert. Der Umsatz, den die Ladeninhaber im vergangenen Jahr erzielten, lag um fast 15 Prozent über dem Vorjahr und sechs Prozent über dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019, berichtete Center-Manager Anastasios Meliopoulos. Und in den kommenden Monaten gibt es weitere Neustarts, weiß Janet Lindgens.

Es war ein Stelldichein rund 1000 junger Autofans in einer für Essen völlig neuen Dimension und mit einer aufgeheizten Stimmung: Nach dem zweifelhaften Event am Sonntag auf einem Parkplatz am Berthold-Beitz-Boulevard im Westviertel laufen die Ermittlungen. Für Ärger haben wohl nicht die Tuner gesorgt, die ihre Autos mit Geld und Hingabe aufhübschen und die erfahrungsgemäß kein Interesse an Konflikten mit der Polizei haben, sondern die sogenannten Poser und PS-Protze. Sie sollen auch für den Ärger und die Aggressivität gegenüber den Beamten verantwortlich sein. Jörg Maibaum berichtet.

