Ardelhütte in Essen: Protest gegen Parkchaos und Lärm

Die Bezirkssportanlage Ardelhütte liegt in einem Wohngebiet in Essen-Schönebeck. Seit der Erweiterung gibt es immer wieder Ärger ums Parken.

Essen-Schönebeck. In Essen-Schönebeck sind Anwohnerinnen und Anwohner genervt. Sie wehren sich gegen zugeparkte Einfahrten rund um die Sportanlage Ardelhütte.

An der Ardelhütte in Essen-Schönebeck regt sich Protest: Anwohnerinnen und Anwohner beklagen für sie unhaltbare Zustände rund um die Bezirkssportanlage. Dort ist der Parkdruck hoch, es passen längst nicht alle Autos derjenigen auf den Parkplatz, die bei der SG Essen-Schönebeck (SGS) trainieren. Die Folge: Oft sind die Einfahrten zu privaten Grundstücken sowie Gehwege und Kreuzungsbereiche zugeparkt.

Dicht an dicht stehen geparkte Autos im Wohngebiet an der Ardelhütte in Essen-Schönebeck. Anlieger fürchten, dass durch die Seitenstraßen im Notfall kein Rettungsfahrzeug käme. Foto: Privat

Nachbarschaft kritisiert Parkchaos an der Sportanlage Ardelhütte in Essen

„Manchmal kann ich beim Abbiegen nicht einmal sehen, ob ein Auto kommt“, sagt Anwohnerin Rosi Gawlick. Zudem seien oft Einfahrten zu Privatgrundstücken blockiert und die Bewohnerinnen und Bewohner finden selbst in der Umgebung keine Parkmöglichkeit. Sie befürchten, dass die beengten Verhältnisse im Wohngebiet im Notfall auch gefährliche Verzögerungen bedeuten könnten. „An manchen Tagen würden nicht einmal mehr Rettungsdienst und Feuerwehr durchkommen“, sagt Christian Müller, Vorsitzender des Ortsvereins Schönebeck/Bedingrade.

Anwohnerinnen der Ardelhütte ärgern sich über die Zustände rund um die Bezirkssportanlage Ardelhütte. Ulrich Schulte-Wieschen aus der Bezirksvertretung, Carola Lingemann, Gretel Kovac aus der Bezirksvertretung, Rosi Gawlick, Martina Wagner, Elke Würzinger, Katrin Schäfers und Christian Müller, Vorsitzender des Ortsvereins (von links) fordern Kompromisse. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Das Parkproblem rund um die Bezirkssportanlage Ardelhütte ist bekannt und schon seit Jahren ein Thema in der Politik. Zusätzlich zum bestehenden Parkplatz, der von der Ardelhütte erreichbar ist, soll ein weiterer entstehen. Er soll sich auf der anderen Seite der Sportanlage befinden, befahrbar von der Aktienstraße.

Doch ein Bodengutachten hatte zuletzt die Kosten in die Höhe getrieben: Stolze 1,45 Millionen Euro würde der Parkplatz nach aktuellem Planungsstand kosten. Einer der Gründe ist, dass die Pollstraße als Zufahrt ausgebaut werden muss. Die Essener Stadtverwaltung wurde von der Politik beauftragt, noch einmal günstigere Optionen zu prüfen. Der Parkplatz soll definitiv kommen, aber das wird noch Jahre dauern. Erst nach der Sommerpause 2022 sollen die überarbeiteten Pläne in den politischen Gremien diskutiert werden.

Anwohnerin beklagt Lärm bei Training und Spielen an der Ardelhütte

„Noch drei Jahre halte ich das nicht aus“, sagt Elke Würzinger. Sie wohnt seit mehr als 30 Jahren an der Ardelhütte, der Garten ihres Hauses grenzt an die Bezirkssportanlage. Seit sie ausgebaut wurde und es zusätzlich zu den Fußballplätzen ein Sport- und Gesundheitszentrum gibt, nimmt mit den Mitgliederzahlen der SGS auch der Verkehr zu. Elke Würzinger und ihr Mann stört auch der Lärm vom Spielfeld. Laute Rufe, Musik, Durchsagen und Bälle, die gegen die Banden geschossen werden, machten entspannte Sommerabende auf der Terrasse zunichte.

Katrin Schäfers wohnt ebenfalls in der Nachbarschaft, ihr Schlafzimmer liegt zur Straße, wo am Wochenende zu Turnieren Busse ankommen und piepsend rückwärts fahren. Damit sei ans Ausschlafen nicht zu denken, beklagt sie. Der SGS sind die Probleme mehr als bekannt, sowohl der Verein als auch die Anwohnerinnen und Anwohner setzen auf eine entspanntere Lage, sobald der neue Parkplatz gebaut ist. Das der Bau nötig ist, hatte auch SGS-Geschäftsführer Hartmut Bloch im Sommer noch einmal bekräftigt.

Elterntaxi ist eines der Probleme an der Sportanlage Ardelhütte

Doch die Nachbarschaft fordert bis dahin Übergangslösungen. Zum einen würden aus ihrer Sicht Markierungen an den Einmündungen in die Seitenstraßen helfen, diese frei zu halten. Zudem wünschen sie sich mehr Kontrollen durch das Ordnungsamt, vor allem zu den Zeiten, an denen das Problem besonders drängend ist: donnerstag- und freitagnachmittags sowie bei Spielen am Wochenende.

Auch appellieren sie an Familien, über das Modell „Elterntaxi“ nachzudenken. „Wir haben früher Fahrgemeinschaften gebildet oder sind gelaufen“, sagt Elke Würzinger. Gegen den Sportbetrieb an sich habe die Nachbarschaft nichts, sie wünschten sich lediglich mehr Ruhe und geordnetes Parken.

