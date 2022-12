Arbeitsmarkt Essen: Nachfrage nach Arbeitskräften zieht an

Die Agentur für Arbeit am Berliner Platz in Essen sieht Anzeichen für eine gute Entwicklung.

Essen. Die Arbeitslosenquote in Essen liegt im November unverändert bei 10 Prozent. Trotzdem spricht die Agentur für Arbeit von einer guten Entwicklung.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Essen im November nur geringfügig zurückgegangen, die Arbeitslosenquote bleibt daher mit 10,01 Prozent unverändert gegenüber dem Vormonat: „Die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen spricht jedoch mit einem fast zehnprozentigen Zuwachs im Vergleich zum Vormonat eine deutliche Sprache“, sagt die Chefin der Agentur für Arbeit in Essen, Andrea Demler. „Und nicht nur das: Vergleicht man die Nachfrage nach Arbeitskräften seit Beginn des Jahres mit dem Vorjahr, so erhält man ein Plus von 1003 Stellen. Eine Tendenz die Hoffnung macht.“

Der Essener Arbeitsmarkt bleibe damit robust, auch wenn die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht gestiegen ist. Zuletzt sanken die Arbeitslosenzahlen wieder etwas: So waren in diesem November 30.313 Essener und Essenerinnen arbeitslos gemeldet und damit 71 weniger als im Oktober. Darunter waren 61 Langzeitarbeitslose, die eine Beschäftigung fanden. „Die weiterhin gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist genau das positive Zeichen, das wir in Zeiten wie diesen benötigen“, sagt Andrea Demler.

Leichter Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit

Zwar gebe es aktuell einen leichten Anstieg bei der Arbeitslosigkeit der unter 25-jährigen, dem gegenüber stehe aber ein gutes und vielfältiges Angebot an betrieblicher Ausbildung. 2708 unter 25-Jährige waren im November arbeitslos gemeldet, 226 mehr als im Oktober. „Die meisten dieser jungen Menschen melden sich bei uns, weil sie die Schule oder das Studium abgebrochen haben und neue Orientierung brauchen“, so Demler. Dies sei kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. „In der Jugendberufsagentur beraten wir alle Interessierten sehr gerne, wie die Potenziale für einen beruflichen Neustart genutzt werden können.“

