Arbeitslosigkeit in Essen vor der Corona-Krise gesunken

Essen Die Arbeitslosenzahlen in Essen sind im März nach Angaben der Arbeitsagentur gesunken. Allerdings bilden sie noch nicht die Corona-Krise ab.

Man könnte sagen, die Zahlen beschreiben die Ruhe vor dem Sturm. Denn die Arbeitsagentur Essen hat am Dienstag für den Monat März einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen vermeldet. So seien im März in Essen 30.157 Personen arbeitslos gemeldet gewesen, 271 weniger als im Vormonat (-0,9%). Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 10 Prozent.

Allerdings wurden diese Zahlen zum Stichtag 12. März gezogen. Zu einem Zeitpunkt also, als sich die Corona-Krise erst langsam auszubreiten begann. Erst eine Woche später wurden in Essen die Einschränkungen im öffentlichen Leben massiver. Beispielsweise mussten am 19. März viele Läden zwangsweise geschlossen werden.

Auswirkungen der Corona-Krise erstmals im April ablesbar

Deshalb sagt auch die Chefin der Arbeitsagentur, Andrea Demler, deutlich: „Die Corona-Krise ist wirtschaftlich auch in Essen angekommen. Erstmalig werden sich die Auswirkungen auf den Essener Arbeitsmarkt aber erst belastbar mit dem Arbeitsmarktbericht im April zeigen."

Die aktuellen Zahlen zur Kurzarbeit in Essen veröffentlicht die Behörde am Dienstag erst um 14 Uhr.

Erste Spuren hinterlässt die Corona-Krise aber offenbar am Ausbildungsmarkt. "Viele Unternehmen warten aufgrund der Unsicherheit mit einer Entscheidung zur Besetzung ihrer Ausbildungsplätze. Ich möchte den Unternehmen gerade

jetzt Mut machen, weiter auf die Ausbildung setzen,“ betonte Andrea Demler.