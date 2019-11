Arbeitslosigkeit in Essen sinkt unter zehn Prozent

Das gab es seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr: Die Arbeitslosenquote in Essen ist unter die Zehn-Prozent-Marke gesunken. Wie die Arbeitsagentur am Freitag mitteilte, lag sie im November bei 9,8 Prozent - und somit 0,3 Punkte niedriger als im Oktober. „Damit beweist der Essener Arbeitsmarkt abermals, wie agil und aufnahmefähig er ist“, kommentierte die Chefin der Arbeitsagentur, Andrea Demler, die Entwicklung.

Man muss weit zurückblicken, wann die Arbeitslosenquote in Essen zuletzt unter zehn Prozent lag. Nach Angaben der Arbeitsagentur war das vor 28 Jahren.

In Essen gibt es 3544 freie Jobs

Im November waren 29.647 Personen arbeitslos gemeldet, 677 weniger als im Vormonat (-2,2 Prozent). Gegenüber dem Vorjahresmonat hat die statistische Arbeitslosigkeit um 993 Personen abgenommen (-3,2%).

Der Essener Arbeitsmarkt profitiert damit nach wie vor von einer recht guten wirtschaftlichen Entwicklung. „Wir haben in Essen einen bunten Mix an freien Arbeitsstellen für Fachkräfte. Dabei suchen hiervor allem die konjunkturunabhängigen Branchen, wie der Gesundheits- und Pflegebereich sowie die Kommunikations- und die Dienstleistungsbranche neue Mitarbeiter“, so Demler. Momentan sind bei der Behörde insgesamt 3544 freie Stellen gemeldet.

Details zur aktuellen Entwicklung will die Arbeitsagentur auf einer Pressekonferenz am Vormittag bekanntgeben.