Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit in Essen erreicht historischen Tiefstand

Essen. Die Arbeitslosenquote in Essen ist im April auf einen niedrigen Stand wie seit Jahren nicht mehr gefallen. Firmen suchen viele neue Mitarbeiter.

Nach den Corona-Lockerungen ist die Arbeitslosigkeit in Essen im April auf einen historisch niedrigen Stand gefallen. Wie die Arbeitsagentur am Dienstag mitteilte, betrug die Arbeitslosenquote 9,7 Prozent und somit zwei Punkte weniger als im März. „Eine Arbeitslosenquote von 9,7 Prozent, das ist eine unglaubliche Entwicklung für die Stadt Essen. Die Zahl der arbeitslosen Menschen befindet sich für April auf einem historischen Tiefstand. Die Frühjahrsbelebung ist damit nicht nur in Essen angekommen, sondern hat alle Erwartungen übertroffen“, erklärte Andrea Demler, Chefin der Arbeitsagentur.

Im April waren in Essen 29.433 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, das sind 590 Menschen weniger als im März. Vor einem Jahr gab es noch 4326 Arbeitslose mehr in der Stadt. Kurzarbeit hilft dabei zwar weiterhin, den Arbeitsmarkt zu entlasten. Allerdings haben die Meldungen abgenommen. Im April zeigten 38 Betriebe für 330 potenziell betroffene Beschäftigte Kurzarbeit an.

Unsicherheit durch Energiepreise und Materialengpässe

Die weitere Entwicklung am Arbeitsmarkt ist aus Sicht von Andrea Demler schwer vorhersehbar. Wir können alle aktuell noch nicht einschätzen, welche Auswirkungen steigende Energiepreise und Materialengpässe auf unsere Wirtschaft haben werden, aber aktuell ist die Arbeitskräftenachfrage hoch.

Im April meldeten Arbeitgeber der Arbeitsagentur fast 900 freie Stellen. Damit ist fast das Vorcorona-Niveau wieder erreicht. Insgesamt gibt es derzeit im Stellenportal der Arbeitsagentur über 4000 freie Arbeitsplätze. Vor allem die Branchen Erziehung, Gesundheit, Verkehr und Logistik sowie Security suchen neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen