Arbeitslosenzahl in Essen sinkt weiter - Kurzarbeit nimmt zu

Die Arbeitslosenzahlen in Essen sind im November das vierte Mal in Folge gesunken. Der Teil-Lockdown hat sich damit bislang nicht so stark ausgewirkt wie noch der komplette Lockdown im Frühjahr.

Die Arbeitsagentur gibt dennoch keine Entwarnung: „Die Entwicklung ist weiter mit Vorbehalt zu betrachten. Von einer boomenden Wirtschaft kann mit Blick auf viele Branchen nicht die Rede sein. Der Blick auf das Vorjahr zeigt insgesamt deutlich mehr Arbeitslose und in diesem Monat fällt in Essen die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder leicht“, erklärte die Chefin der Arbeitsagentur, Andrea Demler.

Auch im Lockdown light hilft derzeit die Kurzarbeit, schlimmere Folgen auf dem Arbeitsmarkt zu verhindern. Im November meldeten wieder mehr Betriebe Kurzarbeit an als zuletzt. Es waren 251 Essener Unternehmen, die für 2029 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt haben.

Arbeitslosigkeit in Essen liegt deutlich über dem Vorjahr

Die Arbeitsmarktzahlen: Im November waren in Essen 33.439 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind 1227 Menschen (- 3,5 Prozent) weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote sank deutlich um 0,5 Punkte auf 11 Prozent. Vor allem bei den jungen Menschen unter 25 Jahren nahm die Erwerbslosigkeit ab. Viele finden offenbar jetzt doch noch eine Ausbildung .

Allerdings darf die jüngste Entwicklung nicht darüber hinwegtäuschen, wie stark Corona den Essener Arbeitsmarkt gebeutelt hat. In diesem November liegen die Arbeitslosenzahlen 12,5 Prozent über denen des Vorjahres. In absoluten Zahlen sind das in diesem November 3792 Arbeitslose mehr. Vor genau einem Jahr konnte die Arbeitsagentur noch eine historisch niedrige Arbeitslosigkeit in Essen verkünden. Die Arbeitslosenquote war da erstmals seit vielen Jahren unter die Zehn-Prozent-Marke gesunken.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]