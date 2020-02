Essen-Borbeck. „Cross Roads“ heißt die neue Ausstellung in der Alten Cuesterey in Essen-Borbeck, Weidkamp 10. Es kreuzen sich die Wege zweier kreativer Künstler.

Aquarelle treffen auf alt-ägyptische Kunst

Sie stammen beide aus Essen, haben sich beide der Malerei verschrieben, unterscheiden sich trotzdem völlig in dem Ausdruck ihrer meist großflächigen Bilder. Barbara Jorring hat sich der Enkaustik- und Acryl-Malerei verschrieben, während Carsten Wieland Aquarelle malt. Doch dadurch bekommt die gemeinsame Ausstellung „Cross Roads“ von Barbara Jorring und Carsten Wieland in der Alten Cuesterey in Borbeck ihre besondere Dynamik. Am Samstag, 8. Februar, laden sie zur Vernissage um 15 Uhr zum Weidkamp 10 ein.

Großformatige Bilder zeichnen beide Essener Künstler aus

Carsten Wieland, 54-jähriger Angestellter in einem Essener Verlag, hat sich schon auf vielen verschiedenen Kunstfeldern betätigt. So etwa zu seiner Hamburger Zeit, als er ein Buch über den Star-Club-Manager Horst Fascher veröffentlichte. Auch seine Berichte als Agenturjournalist über Reisen durch drei Kontinente „Im Grenzland“, u. a. ins kriegsgebeutelte Sarajevo, wurde von Kritikern gelobt.

In der Alten Cuesterey zeigt er nun Aquarelle, meist von Gebäuden wie dem Schloss Borbeck, einem Stahlwerk in Duisburg oder eine leere Villa in Detroit. „Ich male bevorzugt leere Häuser, die mit Geschichten gefüllt sind“, sagt er.

Barbara Jorring hingegen malt abstrakte Motive in der Enkaustik-Technik, einer Technik, die bereits die Ägypter vor 3200 Jahren kannten und anwandten. Ihre Bilder bestechen durch brillante Farben, die sie noch mit eigenwilligen Techniken, etwa mit Hilfe eines Damenstrumpf-Knäuels, noch verstärkt. Bekannt wurde sie auch durch gemeinsame Ausstellungen mit Tanja Hausmann und Karin Koopmann unter dem Namen „Crea-Diven“.

Die Ausstellung „Encaustic & Acryl trifft Aquarell“ in der Alten Cuesterey ist vom 11. bis 23. Februar, dienstags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Carsten Wieland lädt zu zwei musikalischen Aquarell-Vorführungen ein, und zwar freitags am 14. und 21. Februar, jeweils von 17 bis 18 Uhr.