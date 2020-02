Essen. „Essen stellt sich quer“: Strafanzeige der Polizei wegen Beleidigung sei befremdlich. Es gebe institutionalisierten Rassismus, auch in Essen.

Die Reaktion von „Essen stellt sich quer“ (ESSQ) auf die Strafanzeige der Polizei und der Stadt Essen wegen Beleidigung gegen einen Bündnis-Verantwortlichen hat erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten lassen. ESSQ-Sprecher Christian Baumann, gegen den sich der Vorwurf richtet, legt sogar noch nach: Die Reaktion der Behörde vom Dienstag sei nicht nur unsouverän. Auch „täte die Polizei besser daran, sich mit der inhaltlichen Kritik an ihrer Öffentlichkeitsarbeit auseinanderzusetzen, statt beleidigt Strafanzeige zu stellen“, formulierte Baumann wenige Stunden nach der Erklärung aus dem Essener Präsidium.

Anlass für die Reaktion der Behörde war bekanntlich die Behauptung des Bündnis-Sprechers, der Stadtteil Altendorf „sei immer wieder Ziel rassistischer Kontrollen durch die Polizei“ geworden. Dieser umstrittene Satz fiel auf der Kundgebung in Altendorf („Es reicht: Rechten Terror beenden“) am Tag nach dem Anschlag von Hanau.

Kontrollen nach konkreten Hinweisen auf Normverstöße

Thomas Weise, Sprecher der polizeilichen Taskforce gegen Clan-Kriminalität, erläuterte am Mittwoch auf Nachfrage die Reaktion seiner Behörde auf die Äußerungen Baumanns: „Uns vorzuwerfen, wir kontrollierten deswegen, weil wir rassistisch motiviert sind, das ist ein Stück zuviel.“ Die Polizei als auch die Stadt, mit der man seit 15 Monaten im engsten Kontakt stehe, agierten doch nicht im luftleeren Raum. Man werde immer dann aktiv, „wenn es konkrete Hinweise auf Normverstöße“ gebe.

Die Strafanzeige gegen den Bündnis-Sprecher werde nun formuliert, Christian Baumann werde wie jeder Beschuldigte sonst auch üblich Gelegenheit bekommen, dazu Angaben zu machen. Anschließend werde das Verfahren der Staatsanwaltschaft zur Prüfung einer möglichen Anklage vorgelegt.

„Es gibt institutionalisierten Rassismus, auch in Essen“

Baumann ist überzeugt, allenfalls Gebrauch von seiner grundrechtlich geschützten Meinungsfreiheit gemacht zu haben. Er finde es „befremdlich“, dass seine Bewertung beleidigend sein soll, und ist offenbar zutiefst überzeugt: „Es gibt institutionalisierten Rassismus, auch in Essen.“ Es sei doch frappierend, dass die Polizei Essen selbst in ihrer aktuellen Pressemitteilung nicht umhinkomme, „Shisha-Bars abermals explizit als Ort von Kriminalität zu brandmarken“.

Dieser zusätzliche Vorwurf Baumanns bezieht sich auf eine Stelle in dem Statement der Polizei, an der es wortwörtlich heißt: „Seit fast 15 Monaten führen Stadt und Polizei Essen in enger Zusammenarbeit Kontrollen im gesamten Stadtgebiet zur Bekämpfung der unterschiedlichsten Normverletzungen durch. Als Ziele dieser Kontrollen werden Objekte ausgewählt, bei denen konkrete Hinweise auf Gesetzesverstöße vorliegen. Dazu zählen unter anderem Gewerbebetriebe, Schrottimmobilien, Restaurants, Wettbüros, Bordellbetriebe und auch Shisha-Bars.“